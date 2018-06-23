中華職棒／鄭鎧文再見逆轉滿貫彈　猛獅逆轉富邦

統一獅隊今在高雄澄清湖球場出戰富邦悍將，這也是上半季最後一場比賽，富邦悍將利用9局上張瑞麟首轟，也是生涯首發2分砲，加上延長賽10局上范國宸高飛犧牲打，眼看獅隊就要落敗，不過鄭鎧文轟出再見逆轉滿貫砲，終場獅隊以12:9逆轉勝，結束上半季賽事。

獅隊這場推出洋投瑞安先發，他主投5局失2分，只被敲出5支安打，1次保送，無關勝敗。

獅隊首局就有攻勢，蘇智傑敲出二壘安打先馳得點，不過富邦悍將分別在3局利用高國慶接球失誤，還有5局上林益全敲出內野滾地球超前比分。