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中華職棒／鄭鎧文再見逆轉滿貫彈　猛獅逆轉富邦

記者吳政紘／綜合報導2018/06/23 21:48
▲統一獅鄭鎧文。（圖／統一獅提供）
▲統一獅鄭鎧文。（圖／統一獅提供）

統一獅隊今在高雄澄清湖球場出戰富邦悍將，這也是上半季最後一場比賽，富邦悍將利用9局上張瑞麟首轟，也是生涯首發2分砲，加上延長賽10局上范國宸高飛犧牲打，眼看獅隊就要落敗，不過鄭鎧文轟出再見逆轉滿貫砲，終場獅隊以12:9逆轉勝，結束上半季賽事。

獅隊這場推出洋投瑞安先發，他主投5局失2分，只被敲出5支安打，1次保送，無關勝敗。

獅隊首局就有攻勢，蘇智傑敲出二壘安打先馳得點，不過富邦悍將分別在3局利用高國慶接球失誤，還有5局上林益全敲出內野滾地球超前比分。

但獅隊6局下利用蘇智傑轟出逆轉2分砲，加上8局下陳傑憲適時二壘安打，吳桀睿2分砲，一口氣超前3分。

富邦悍將9局上並未放棄，張瑞麟轟出追平2分砲，也是生涯首轟，兩隊又回到8:8平手。

富邦10局上由于孟馗三壘內野安打，申皓瑋獲保送，吳宗峻突襲短打，利用野手選擇上壘，滿壘狀況下，范國宸敲出高飛犧牲打，也打下關鍵超前分。

不過郭泓志10局下登板，2人出局後，連續投出3次保送形成滿壘，鄭鎧文轟出再見逆轉滿貫砲，一棒決定戰局。

這是中職史上第8次再見滿貫砲，也是史上第3次逆轉滿貫砲，上次逆轉滿貫砲已經是1992年，由統一獅陳政賢對兄弟象隊黃廣琪手中轟出，相隔約26年之久。

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