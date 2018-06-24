影／大家攜手齊反暴　鐘紫暴力 YES, I DO!

▲彰化縣政府在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，縣長魏明谷帶頭用鐵馬宣導反暴力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

為宣導防治家庭暴力，彰化縣政府24日在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，彰化縣長魏明谷、彰化縣副議長許原龍等人，一起在YOUBIKE繫上象徵反性別暴力的紫絲帶以及反兒少疏忽虐待的藍風車，在彰化市區內騎乘、宣導，讓紫絲帶、藍風車在彰化市區飄揚，藉此凸顯反家暴及兒少保護的重要性。

活動由魏明谷帶領與會貴賓，一起發揮創意將紫絲帶及藍風車裝飾於UBIKE上，沿縣府周邊道路騎行，向民眾宣導暴力零容忍理念，並邀請民眾一起「鐘紫暴力 YES, I DO!」，民眾可於6月24日起運用紫絲帶，發揮創意裝飾鐵馬並拍照打卡上傳「暴力零容忍」粉絲專頁，就有機會獲得精美小禮物。



▲彰化縣政府在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，縣長魏明谷帶頭用鐵馬宣導反暴力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

彰化縣政府在家庭暴力防治法立法施行滿20周年，與縣內社區及民間團體共同舉辦系列活動，魏明谷表示，暴力是人格及心理上的缺陷，縣府希望建立一個沒有家暴、零兒虐的社會安全網，也希望社區裡的家家戶戶都能投入家暴防治的工作，每一個人都能成為社區關懷據點的守護員。



▲彰化縣政府在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，縣長魏明谷帶頭用鐵馬宣導反暴力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷指出，縣府與議會這次一起來參與家庭暴力防治法的活動，彰化縣未來將增加社工的人力，希望社區能有社工及家暴守護員，也盼望大家尊重女性沒有性別的歧視，打造未來零家暴，讓彰化縣成為幸福移居快樂的城市。



▲彰化縣政府在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，縣長魏明谷帶頭用鐵馬宣導反暴力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

許原龍表示，電視上常看到做子女的對父母不好的新聞，他認為管教小孩要適當，做錯事應該要被處罰，但不要虐待孩子，他也以自身經驗與大家分享，他經過長輩的教導與管教後，成為一個孝順的人。



▲彰化縣政府在縣府前廣場舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」的啟動儀式，縣長魏明谷帶頭用鐵馬宣導反暴力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

社會處長黃淑娟表示，現有的家暴防治，一般常見的是暴力發生後，針對受暴者的直接協助與專業輔導、緊急治療等資源。但在暴力發生之前的預防與關懷，「社區」扮演重要的協助者，憑藉著左鄰右舍的互相關懷，降低家庭暴力可能發生的機率，被視為家庭暴力的基礎預防。