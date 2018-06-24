影／曼妙夏夜「螢火蟲電影院」來了　賞國片抽大獎

您有多久沒有在涼爽夏夜裡，和大夥們齊聚一堂開懷看電影了！由文化部影視及流行音樂產業局與國立彰化生活美學館共同主辦的「107年電影藝術分享計畫—螢火蟲電影院」，從6月17日至8月4日星期六、日，在臺中、南投、彰化、雲林四縣市12個社區協會協辦之下，共計播放12場電影。其中包含《美力台灣3D》、《老師你會不會回來》、《日常對話》、《阿莉芙》及《海闊天空》等知名國片。帶著精緻國片走進社區深入部落，以國片推廣電影藝術，邀請民眾一同感受台灣最美麗。



▲國立彰化生活美學館辦理螢火蟲電影院，邀請一起感受親子、鄰里一起看電影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

文化部國立彰化生活美學館館長尹彙武帶領著協辦單位進行任意門儀式，象徵透過電影，帶引民眾如同穿越電影任意門一般，徜徉在國片新奇又富深意的人文心旅，並正式宣告螢火蟲電影院「卡麥拉」。



▲國立彰化生活美學館辦理螢火蟲電影院，邀請一起感受親子、鄰里一起看電影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

尹彙武表示，全台僅存傳統手藝－手作雞毛撢子的陳忠露老師傅參與台灣第一部3D紀錄片《美力台灣3D》影片拍攝，片中紀錄他傳承彰化當地生活智慧的工藝，因此深刻了解到電影製作不易，對台灣國片的推動更加關心。



▲國立彰化生活美學館辦理螢火蟲電影院，邀請一起感受親子、鄰里一起看電影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

尹彙武指出，為透過電影放映活動城鄉之間的距離，讓缺乏電影資源地區之民眾能親近台灣電影藝術，將優質國片帶進全台各角落，「107年電影藝術分享計畫—螢火蟲電影院」秉持推廣國片、分享台灣美麗之精神，讓社區居民免去舟車勞頓，在地就能欣賞大螢幕電影，一起感受親子、鄰里一起看電影的快樂。



▲國立彰化生活美學館辦理螢火蟲電影院，邀請一起感受親子、鄰里一起看電影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

本次活動所有場次放映皆為免費入場外，參與現場闖關遊戲民眾，有機會獲得限量小禮物，現場還提供爆米花及冰涼茶飲喔。映後更有空氣清新機、電子鍋及風扇等摸彩好禮要送給大家，歡迎有興趣的民眾可以利用周休假日前往觀賞。有關活動最新訊息、場次、放映時間等相關詳情都可以在「螢火蟲電影院」臉書粉絲團，或上國立彰化生活美學館網站查詢。