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影／陳建仁訪若瑟與長青食堂　肯定志工用愛溫暖社會

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/23 19:02
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副總統陳建仁23日特地南下雲林，在縣長李進勇、副縣長丁彥哲陪同下，視察若瑟醫院失智共照中心，順道探望病榻上的畢耀遠神父，與畢神父一起唱聖母經祈禱也降福陳建仁副總統，隨後至西莊長青食堂致贈加菜金，陪伴長者共餐，嘉勉照服人員與食堂志工的付出，用愛與希望溫暖社會。

陳建仁表示，雲林人口老化嚴重，65歲以上人口數有12萬餘人，以失智症盛行率8.4%來推估，雲林縣65歲以上失智人口數超過1萬人，迫切解決的方案就是要早期發現、適時切入照護治療。失智人口快速增加、多由家人照顧外，且照顧人力也因少子化的影響更加缺乏，在此情勢下，社區力量的凝聚與對失智者的認同、支持更具必要性。「看的到、找的到、用的到、付得起」，失智症因為病程發展不同所以必須提供各種不同服務模式，滿足不同類型的失智症個案需要。


▲陳副總統探訪「失智共同照護中心」，肯定若瑟提供失智症患者及其家庭獲得更好的生活品質。（圖／若瑟醫院提供，2018.08.23）

李進勇縣長表示，雲林縣目前共設置14處失智社區服務據點，以若瑟醫院及成大醫院斗六分院為主軸設立「失智共同照護中心」，服務對象為疑似或確診失智症者，服務項目包括認知促進、緩和失智服務、安全看視、家屬支持團體、家屬照顧課程等，課程皆為免費，提供民眾及家屬更多元化的照護方式，以減輕家庭照顧負擔。


▲陳副總統、李縣長在元長鄉西莊長青食堂陪伴長者共餐。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

為促進失智者照護服務可近性，縣府配合衛生福利部規劃推動「長照十年計畫2.0」，服務對象擴大至50歲以上失智者納入服務，期待失智症共照中心設置能夠提高民眾對失智症的認識，進而提高確診率，讓失智症患者能夠早期發現、早期接受診療，打造一個安全、友善的社區環境，提供失智症患者及其家庭更好的生活品質。 

若瑟醫院的畢耀遠神父，是虎尾、甚至雲林地區無人不曉的人物。今年96歲高齡的畢耀遠神父，身形高大、皮膚白皙、笑容可掬；1954年從荷蘭來到台灣雲林，有感於地方民眾需求，奔走國外募款籌建醫院、學校，奉獻台灣土地逾一甲子。畢耀遠神父1954年從荷蘭到雲林，於2007年創立若瑟社會福利基金會，現任若瑟醫院榮譽董事。

畢耀遠神父曾任雲林家扶中心扶幼委員、台灣更生保護會雲林分會委員，獲得2011年內政部頒發「傑出永久居留外僑終生奉獻獎」、2015年總統頒贈「紫色大綬景星勳章」、2017年吳尊賢文教基金會「慈善服務類愛心獎」及第五屆中華民國醫療貢獻獎等多個國家與社會團體的獎項。

若瑟醫院院長李聰明表示，若瑟醫院秉持天主教「全犧牲、真愛人、常喜樂」的服務精神，提供全方位醫療照護，長期致力於老人健康照護、發展遲緩兒童及身障兒童等社會弱勢族群，帶動縣內醫療機構共同提昇醫療水準，分工合作提供多元化醫療服務，讓縣民在縣內即能獲得完整的照護服務。 


▲西莊長青食堂獲得陳副總統肯定，致贈加菜金勉勵。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

而在西莊長青食堂與長者一同用餐時，陳建仁轉達蔡總統指示「吃飯配話」是長青食堂新價值，也是新的典範，創造很多台灣新的生活方式。盛讚雲林縣在李進勇縣長主政下，極力推動長青食堂，讓長輩在白天可走出家門、走入社區，藉由共餐一起陪伴、相互調適；為雲林縣長輩建立綿密的身心照顧網絡。 


▲陳建仁副總統、李縣長參觀西莊長青食堂廚房。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

李進勇強調，雲林縣自104年開辦長青食堂以來至今已有76個長青食堂，每天中午在各食堂吃飯的長輩超過5,100人，所需經費包括開辦費40萬元、一餐60元，縣府補助30元，中低收入戶和身心障礙者，餐費完全由縣府補助。

李進勇呼籲，各社區陸續開辦長青食堂，「盡量吃！」，縣府縱然財源拮据，但是照顧長者絕不手軟，明年長青食堂經費就增加了1000萬元，達到4500萬元，務必要使在地長者獲得營養照顧，讓老人家們走出家庭投入社區參與；縣府更推動長青食堂投入了巷弄C級長照站的行列，為長照2.0政策做最好最佳整備作業，成功銜接在地化服務，順利推展長照服務。


▲陳副總統、李縣長幫長者打飯菜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

陳建仁最後則盛讚雲林縣政府特有的「祖孫托育-加倍補助」，加碼補助讓老人家歡喜帶孫，老人、小孩都能獲得妥善照顧，年輕人願意回到故鄉雲林，全力衝刺無後顧之憂的為家庭、為國家好好打拚。

關鍵字陳建仁雲林李進勇長青食堂畢耀遠神父長照
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