水淹南台灣　警方救災不忘緝毒

南市歸仁警分局仁德分駐所於本（8）月中旬接獲情報，指陳姓（72年次）越南籍女子，與其沈姓（77年次）男友，在善化區某處套房內有從事施用毒品情事，經警方長時間蒐集情資並確認犯罪事實，25日展開查緝行動。

時值暑假青春專案期間，陳女為蔽人耳目躲避警方查緝，與沈姓男友承租臨近校園學區之學生宿舍，利用出租套房施用毒品，幸好警方即時破獲，免為學生宿舍淪為吸毒場所。

歸仁警分局表示，近日適逢豪雨水災肆虐之際，警方不僅肩負防災、救災與疏導交通等重責，亦時刻不忘打毒、緝毒決心，誓將毒品趕出家園，落實安居緝毒專案。

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