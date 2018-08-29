廖瓊枝特展開幕　林右昌：欣賞基隆豐富人文底蘊

基隆市政府今（29）日舉行「風華牡丹特展－廖瓊枝的歌仔戲歲月」特展開幕茶會，並由基隆市長林右昌與國寶級的歌仔戲大師廖瓊枝親手敲鑼宣告開展；林右昌讚揚廖瓊枝在歌仔戲領域偉大的成就，歡迎大家前來參觀，欣賞基隆豐富人文底蘊。
林右昌強調，「一個城市的藝術與文化，就是這城市的靈魂！」不僅以「人間的國寶」的稱呼，盛讚廖瓊枝老師偉大的成就與不凡；此外，他也思考透過市府的力量，匯聚大師丰采、在藝文領域成就及對社會貢獻給基隆人知道，因此請文化局策畫向大師致敬的系列活動。
林右昌指出，透過活動向出身基隆藝術界的前輩致敬，這城市有他們的存在而變得驕傲更光榮；向大師致敬的系列活動，先後邀請馬水龍、林麗珍、葉俊麟到今年廖瓊枝，要讓所有基隆人珍惜別城市沒有的資產，把這個城市人文精神與豐厚的文化底蘊傳承下去。
文化局說，今年很榮幸邀請廖瓊枝老師帶著創立的薪傳歌仔戲劇團回到家鄉，一起策辦今年的「向大師致敬－牡丹鄉情」系列活動；歌仔戲於百年前的台灣宜蘭地區誕生，是傳統戲曲中唯一誕生於台灣的地方戲曲，出身於基隆的廖瓊枝老師是台灣著名歌仔戲名伶，身段細膩優美，唱腔傳神感人，被譽為「台灣第一苦旦」。
廖瓊枝老師錄製了歌仔戲史上第一套唱腔錄音，製作第一套「台灣傳統歌仔戲藝術薪傳計畫身段教材」，建立台灣現代歌仔戲教學體系的先驅，致力校園與社會推動歌仔戲薪傳；2009 年更獲選為「重要傳統藝術歌仔戲類保存者」，是國內法定重要無形文化資產「歌仔戲」的傳習保存者。
2018「向大師致敬－牡丹鄉情」分為動態、靜態與教學的活動，8月29日至9月14日為「風華牡丹特展－廖瓊枝的歌仔戲歲月」、8月2日至8月30日則是「歌仔戲藝術體驗營」；另演出的活動，包括9月9日的《璀璨牡丹音樂會》、9月8日的《薪傳輕喜劇－花田錯》，歡迎大家共襄盛舉。