廖瓊枝特展開幕　林右昌：欣賞基隆豐富人文底蘊

基隆市政府今（29）日舉行「風華牡丹特展－廖瓊枝的歌仔戲歲月」特展開幕茶會，並由基隆市長林右昌與國寶級的歌仔戲大師廖瓊枝親手敲鑼宣告開展；林右昌讚揚廖瓊枝在歌仔戲領域偉大的成就，歡迎大家前來參觀，欣賞基隆豐富人文底蘊。

林右昌強調，「一個城市的藝術與文化，就是這城市的靈魂！」不僅以「人間的國寶」的稱呼，盛讚廖瓊枝老師偉大的成就與不凡；此外，他也思考透過市府的力量，匯聚大師丰采、在藝文領域成就及對社會貢獻給基隆人知道，因此請文化局策畫向大師致敬的系列活動。

林右昌指出，透過活動向出身基隆藝術界的前輩致敬，這城市有他們的存在而變得驕傲更光榮；向大師致敬的系列活動，先後邀請馬水龍、林麗珍、葉俊麟到今年廖瓊枝，要讓所有基隆人珍惜別城市沒有的資產，把這個城市人文精神與豐厚的文化底蘊傳承下去。