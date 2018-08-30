影／屏東首推天氣參數型蓮霧保蓮　免勘災理賠迅速

屏東的蓮霧產量佔全國7成以上，縣府歷時2年多的時間開發全國第一張天氣參數型蓮霧保單，於上月23日起正式銷售，為讓蓮霧產區農民對蓮霧保單有更深認識瞭解，並從3月份起相繼於枋寮地區、高樹鄉、內埔地區、南州地區、林邊鄉及東港鎮等每一個試辦區域鄉鎮農會辦理蓮霧保單說明會。為減少農民負擔保費部份由行政院農業委員會補貼1/2及屏東縣政府給予補貼1/4，以每公頃投保主約保額37.5萬元的農民，保費自付1.5萬元、中央及縣府補助6萬元。

全台首張三合一天氣參數型蓮霧保險終於問世，屏東縣政府今(30)日召開記者會，由縣長潘孟安、台灣產物保險公司董事長宋道平、敬約保險經紀人公司董事長黃承旭及農民代表等人，共同宣告台灣農業邁入新的里程碑。未來只要氣候達到理賠標準，投保農民將可免勘災且迅速獲得理賠，減少天災造成的損失。



▲屏東縣政府推出的蓮霧保險在這次823水災也起了作用將理賠。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.30）

南州鄉蓮霧農民蔡順得在首場簽單說明會就率先投保，他說近年氣候變化愈來愈大，這幾年種蓮霧的農民幾乎都沒有賺到什麼錢，蓮霧怕颱風、怕豪雨，更怕低溫，因此縣府一推保單，他立即投保，這次豪雨達標將可理賠60多萬元，至少不無小補。



▲屏東縣長潘孟安強調繼續規劃鳳梨、香蕉等保險，讓農民在氣候變遷之下能多一分保障。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.30）

屏東縣政府農業處指出，屏東縣在去年已推出養殖水產險，這張蓮霧保險是以颱風風速和降水量項目為必保的主險，費率為保險金額的16%，溫度部份則可視情況加保的附加險，費率為4.87%。只要發布颱風警報，投保區域平均風速大於毎小時103公里即為起賠點，降雨量則不限於陸上警報發佈期間，豪雨以連續5日累計降水量（連續5日的第1日零時起算連續120小時），累計降雨量達600毫米為起賠點，低溫則以溫度低於10℃連續8小時數為起賠點。目前已投保農戶計有78件，在這次823水災，多數投保農民均可獲得理賠。

潘孟安強調，未來縣府將擴大其他農作物保單，依照農產品特性及季節性需求開發不同保單，包括芒果、香蕉甚至即將在11月推出的鳳梨保險等農產品都將納入投保對象，讓農民在氣候變遷之下，能多一分保障。