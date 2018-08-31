掃除分裂陰霾凝聚藍天好氣勢　新竹縣長候選人楊文科登記

國民黨新竹縣長候選人楊文科今(31)日由副主席曾永權、立院黨團書記長曾銘宗、總召江啟臣、呂玉玲委員、國民黨新竹縣黨部主任委員陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮，以及同黨籍縣市議員鄉鎮長提名同志等人陪同完成登記參選，楊文科具體提出十大政見，強調候選人中只有他有行政經驗，更有實務執行力，所提列的政見內容，保證說到做到。



▲一掃分裂陰霾展現藍天氣勢，新竹縣長候選人楊文科完成登記手續。（圖／楊文科陣營提供）

楊文科說，從科技界回到自己的家鄉，更加珍惜「知恩、感恩、報恩」的機會，他會在民意最需要的地方著力，運用產業資源與人脈關係，推動台灣之心，再造30年聚落榮景，實現「拼經濟、重文教、享福利」理念，與新竹縣鄉親攜手打造文化科技智慧城。

登記造勢聲勢浩大，包括前工研院董事長蔡清彥丶新竹縣婦女會理事長古素珍丶姜姓宗親會理事長姜義亮丶謝姓宗親會理事長謝明星丶邱姓宗親會總幹事邱瑞騰等出席助勢，並由競選總部主委范振宗披競選彩帶丶副主席曾永權授黨旗丶陳見賢授戰旗丶張鎮榮贈好彩頭、古素珍贈包粽，共同高呼「楊文科！凍蒜！」



▲新竹縣長候選人楊文科（右三）由副主席曾永權（左二）等人陪同，聲勢浩大完成登記手續。（圖／楊文科陣營提供）

同時也邀集各鄉鎮市及議員同黨提名同志於國民黨新竹縣黨部前共同造勢，在支持者的簇擁下，聲勢浩大前往新竹縣選委會順利完成登記；楊文科感謝黨中央及立院黨團給予的協助與支持，他會以謙卑的心，聽取民意，請教先進，也期盼國民黨大團結，讓鄉鎮市長、縣議員提名同志都當選，年底選戰揮出全壘打，大步邁向執政之路。