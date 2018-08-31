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超越499之亂！麥當勞買一送一　店員：奧客多到崩潰

生活中心／綜合報導2018/08/31 23:39
▲為慶祝台灣羽球選手戴資穎亞運摘金，速食店麥當勞31日推出單點大麥克買一送一活動，吸引大批人潮排隊購買。中央社記者吳家昇攝 107年8月31日
▲為慶祝台灣羽球選手戴資穎亞運摘金，速食店麥當勞31日推出單點大麥克買一送一活動，吸引大批人潮排隊購買。中央社記者吳家昇攝 107年8月31日

麥當勞 31 日推出大麥克買一送一的限時優惠活動，造成民眾排隊搶購，許多分店開賣後不久就傳出大麥克食材不足，隨後麥當勞加碼放送「單點主餐買一送一」，但這樣的優惠卻苦了員工，有麥當勞員工忍不住抱怨奧客超多，網友們也笑虧「根本超越 499 之亂」。

「今天來抱怨一下麥當勞超級漢堡買一送一造成的困擾！」一名麥當勞員工在臉書「爆怨公社」發文表示，「買一送一」的優惠活動快把員工們逼瘋，光是處理餐點就已經忙翻天，有些顧客卻像是不清楚規則般，想買一送一卻不知道要出示「活動畫面」，點餐時才匆忙地翻包包找手機，再連上網到麥當勞官網找圖，「這真的浪費非常多時間...，排隊會排更長，後面客人等更久更不開心」。


▲慶祝球后戴資穎在亞運奪得羽球金牌，麥當勞推出大麥克買一送一活動。（圖／取自麥當勞FB)

原 po 表示，本來以為大麥克賣完就能結束這忙碌的一天，不料公司卻加碼推出「單點主餐買一送一」活動，而活動直到 31 日晚間 23 ： 59 結束，開放多種漢堡買一送一對廚房而言簡直噩夢。

此外，某些奇葩客人的行為也讓人很困擾，像是「要先拿一個另一個晚點拿」、「請你一次拿還說什麼你會吃不完」、「不給客人晚點拿還被兇唸了一大堆」、「今天客人從 10 點就跑來排隊，然後 10 點半就像猛獸一樣衝上來，經理也接了無數電話打來問買一送一」，讓員工們累到直呼超崩潰。

對此，網友們紛紛留言「辛苦了，我選擇今天不去折騰你們」、「好像這些人都沒吃過漢堡一樣，辛苦了」、「今天排隊排得真的很誇張」、「 0831 麥當勞之亂，比年初的衛生紙之亂還慘的是就集中在這一天」、「以為便利商店買咖啡寄杯嗎，還想寄餐咧」、「根本超越 499 之亂」。

關鍵字麥當勞大麥克買一送一爆怨公社奧客漢堡
好市多乳清特價被搶翻　網友超傻眼

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