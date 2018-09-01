NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈麥當勞9/12「這餐點」買一送一稅改聖火環島　百位村里長大會師數位套餐$1099滿足全家人的需求
娛樂

亞太影展得獎名單出爐　《再見瓦城》趙德胤勇奪最佳導演

記者翁新涵╱台北報導2018/09/01 22:39
▲趙德胤代表台灣勇奪亞太影展最佳導演。（圖／翻攝趙德胤臉書，2018.09.01）
▲趙德胤代表台灣勇奪亞太影展最佳導演。（圖／翻攝趙德胤臉書，2018.09.01）

「第58屆亞太影展」今（1）日在台北舉行，華語片在17個競賽獎項中，拿下3個獎項，包括最佳導演《再見瓦城》趙德胤、《黃金花》毛舜筠、最佳音效《紅衣小女孩2》等，只可惜賽前影帝后大熱門《再見瓦城》的柯震東和《紅衣小女孩2》的楊丞琳，都中箭落馬。

最佳導演由《再見瓦城》的趙德胤導演代表台灣奪下，但因為他人在國外無法出席，特別由他岸上影像合夥人林聖文代為領獎，並代導演致詞表示：「感謝《再見瓦城》吳可熙、柯震東的付出，他們是非常有天份且又非常努力的演員。感謝家人。感謝全體劇組、投資人。這個獎屬於《再見瓦城》的全體工作人員。」


▲典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）


▲為影展拍攝宣傳廣告的Darren邱凱偉(右)也特別出席紅毯。左為Truong Ngoc Anh（張玉映） 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

今天擔任頒獎的明星搭配相當有創意，有宅男女神郭雪芙搭配角頭導演顏正國，反差萌組合頒發最佳視覺特效；鍾瑶搭配大澤樹生及20女模團，一同頒發最佳女配角獎；張鈞甯搭配呂良偉，頒發最佳女主角 ；楊丞琳搭配鄒兆龍，頒發最佳男主角；台灣媒體大亨邱復生搭配香港電影教父吳思遠，頒發最佳影片。

頒獎中途也發生許多有趣的事，PIKO太郎去年以一曲洗腦神曲〈PPAP〉紅遍全世界，這次也特別上台表演，只不過他一個人在台上又唱又跳，整個場面好乾又尷尬，最後只唱到一半就結束，並以一句「Thank you，台灣，Bye Bye」結束半場表演。之後郭雪芙和顏正國頒發「最佳視覺特效」時，又尷尬到不行，因為當二人翻開得獎名單後，都怕口誤不敢唸出英文片名，馬來西亞片《我的恐怖鄰居》（Interchange），只見兩人在台上一直互相謙讓推來推去誰唸得獎名單，讓記者室一陣大笑，最後是由郭雪芙唸出，但又發生得獎字幕和她唸出來的名單不符的情形，令人傻眼。


▲楊丞琳特別盛裝出席，可惜沒有得獎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

【第58屆亞太影展重要得獎名單】

最佳新人獎：《模犯生》茱蒂蒙·瓊查容蘇因（泰國）

最佳紀錄片：《天堂之惡》（斯里蘭卡）

最佳剪輯：《模犯生》（泰國）

最佳男配角：《非常嘻哈》Dido de la Paz（菲律賓）

最佳配樂：《樂聲菲揚The Portrait》（菲律賓）

最佳音效：《紅衣小女孩2》（台灣）

最佳視覺特效：《我的恐怖鄰居Interchange》（馬來西亞）

最佳女配角：《別墅人生Villa Dwellers》Soraya Ghasemi （伊朗）

最佳美術設計：《樂聲菲揚The Portrait》（菲律賓）

最佳造型/服裝設計：《衣夫人The Tailor》 （越南）

最佳攝影：《瑪莉娜之殺人四幕Marlina the Murderer in Four Acts》（菲律賓）

最佳劇本：《漫漫回家路》（澳洲）

最佳創意故事：《中途站The Way Station》（越南）

最佳導演：《再見瓦城》趙德胤（台灣）

最佳女主角：《黃金花》毛舜筠（香港）

最佳男主角：《Appendix》 Amir Ali Danaei （伊朗）

最佳影片：《漫漫回家路》（澳洲）

關鍵字亞太影展趙德胤再見瓦城
亞太影展星光紅毯　女星爭奇鬥艷李光洙爆料　宋仲基酒後會做這件事

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan