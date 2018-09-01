亞太影展得獎名單出爐　《再見瓦城》趙德胤勇奪最佳導演

「第58屆亞太影展」今（1）日在台北舉行，華語片在17個競賽獎項中，拿下3個獎項，包括最佳導演《再見瓦城》趙德胤、《黃金花》毛舜筠、最佳音效《紅衣小女孩2》等，只可惜賽前影帝后大熱門《再見瓦城》的柯震東和《紅衣小女孩2》的楊丞琳，都中箭落馬。
最佳導演由《再見瓦城》的趙德胤導演代表台灣奪下，但因為他人在國外無法出席，特別由他岸上影像合夥人林聖文代為領獎，並代導演致詞表示：「感謝《再見瓦城》吳可熙、柯震東的付出，他們是非常有天份且又非常努力的演員。感謝家人。感謝全體劇組、投資人。這個獎屬於《再見瓦城》的全體工作人員。」
▲典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲為影展拍攝宣傳廣告的Darren邱凱偉(右)也特別出席紅毯。左為Truong Ngoc Anh（張玉映） 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
今天擔任頒獎的明星搭配相當有創意，有宅男女神郭雪芙搭配角頭導演顏正國，反差萌組合頒發最佳視覺特效；鍾瑶搭配大澤樹生及20女模團，一同頒發最佳女配角獎；張鈞甯搭配呂良偉，頒發最佳女主角 ；楊丞琳搭配鄒兆龍，頒發最佳男主角；台灣媒體大亨邱復生搭配香港電影教父吳思遠，頒發最佳影片。
頒獎中途也發生許多有趣的事，PIKO太郎去年以一曲洗腦神曲〈PPAP〉紅遍全世界，這次也特別上台表演，只不過他一個人在台上又唱又跳，整個場面好乾又尷尬，最後只唱到一半就結束，並以一句「Thank you，台灣，Bye Bye」結束半場表演。之後郭雪芙和顏正國頒發「最佳視覺特效」時，又尷尬到不行，因為當二人翻開得獎名單後，都怕口誤不敢唸出英文片名，馬來西亞片《我的恐怖鄰居》（Interchange），只見兩人在台上一直互相謙讓推來推去誰唸得獎名單，讓記者室一陣大笑，最後是由郭雪芙唸出，但又發生得獎字幕和她唸出來的名單不符的情形，令人傻眼。
▲楊丞琳特別盛裝出席，可惜沒有得獎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
【第58屆亞太影展重要得獎名單】
最佳新人獎：《模犯生》茱蒂蒙·瓊查容蘇因（泰國）
最佳紀錄片：《天堂之惡》（斯里蘭卡）
最佳剪輯：《模犯生》（泰國）
最佳男配角：《非常嘻哈》Dido de la Paz（菲律賓）
最佳配樂：《樂聲菲揚The Portrait》（菲律賓）
最佳音效：《紅衣小女孩2》（台灣）
最佳視覺特效：《我的恐怖鄰居Interchange》（馬來西亞）
最佳女配角：《別墅人生Villa Dwellers》Soraya Ghasemi （伊朗）
最佳美術設計：《樂聲菲揚The Portrait》（菲律賓）
最佳造型/服裝設計：《衣夫人The Tailor》 （越南）
最佳攝影：《瑪莉娜之殺人四幕Marlina the Murderer in Four Acts》（菲律賓）
最佳劇本：《漫漫回家路》（澳洲）
最佳創意故事：《中途站The Way Station》（越南）
最佳導演：《再見瓦城》趙德胤（台灣）
最佳女主角：《黃金花》毛舜筠（香港）
最佳男主角：《Appendix》 Amir Ali Danaei （伊朗）
最佳影片：《漫漫回家路》（澳洲）