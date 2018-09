亞太影展得獎名單出爐　《再見瓦城》趙德胤勇奪最佳導演

▲典禮主持人吳大維(左)、吳姍儒。(圖/記者林柏年攝,2018.09.1)



▲為影展拍攝宣傳廣告的Darren邱凱偉(右)也特別出席紅毯。左為Truong Ngoc Anh(張玉映) 。(圖/記者林柏年攝,2018.09.1)

今天擔任頒獎的明星搭配相當有創意,有宅男女神郭雪芙搭配角頭導演顏正國,反差萌組合頒發最佳視覺特效;鍾瑶搭配大澤樹生及20女模團,一同頒發最佳女配角獎;張鈞甯搭配呂良偉,頒發最佳女主角 ;楊丞琳搭配鄒兆龍,頒發最佳男主角;台灣媒體大亨邱復生搭配香港電影教父吳思遠,頒發最佳影片。

頒獎中途也發生許多有趣的事,PIKO太郎去年以一曲洗腦神曲〈PPAP〉紅遍全世界,這次也特別上台表演,只不過他一個人在台上又唱又跳,整個場面好乾又尷尬,最後只唱到一半就結束,並以一句「Thank you,台灣,Bye Bye」結束半場表演。之後郭雪芙和顏正國頒發「最佳視覺特效」時,又尷尬到不行,因為當二人翻開得獎名單後,都怕口誤不敢唸出英文片名,馬來西亞片《我的恐怖鄰居》(Interchange),只見兩人在台上一直互相謙讓推來推去誰唸得獎名單,讓記者室一陣大笑,最後是由郭雪芙唸出,但又發生得獎字幕和她唸出來的名單不符的情形,令人傻眼。



▲楊丞琳特別盛裝出席,可惜沒有得獎。(圖/記者林柏年攝,2018.09.1)

【第58屆亞太影展重要得獎名單】

最佳新人獎:《模犯生》茱蒂蒙·瓊查容蘇因(泰國)

最佳紀錄片:《天堂之惡》(斯里蘭卡)

最佳剪輯:《模犯生》(泰國)

最佳男配角:《非常嘻哈》Dido de la Paz(菲律賓)

最佳配樂:《樂聲菲揚The Portrait》(菲律賓)

最佳音效:《紅衣小女孩2》(台灣)

最佳視覺特效:《我的恐怖鄰居Interchange》(馬來西亞)

最佳女配角:《別墅人生Villa Dwellers》Soraya Ghasemi (伊朗)

最佳美術設計:《樂聲菲揚The Portrait》(菲律賓)

最佳造型/服裝設計:《衣夫人The Tailor》 (越南)

最佳攝影:《瑪莉娜之殺人四幕Marlina the Murderer in Four Acts》(菲律賓)

最佳劇本:《漫漫回家路》(澳洲)

最佳創意故事:《中途站The Way Station》(越南)

最佳導演:《再見瓦城》趙德胤(台灣)

最佳女主角:《黃金花》毛舜筠(香港)

最佳男主角:《Appendix》 Amir Ali Danaei (伊朗)

最佳影片:《漫漫回家路》(澳洲)