亞太影展得獎名單出爐　《再見瓦城》趙德胤勇奪最佳導演

「第58屆亞太影展」今（1）日在台北舉行，華語片在17個競賽獎項中，拿下3個獎項，包括最佳導演《再見瓦城》趙德胤、《黃金花》毛舜筠、最佳音效《紅衣小女孩2》等，只可惜賽前影帝后大熱門《再見瓦城》的柯震東和《紅衣小女孩2》的楊丞琳，都中箭落馬。

最佳導演由《再見瓦城》的趙德胤導演代表台灣奪下，但因為他人在國外無法出席，特別由他岸上影像合夥人林聖文代為領獎，並代導演致詞表示：「感謝《再見瓦城》吳可熙、柯震東的付出，他們是非常有天份且又非常努力的演員。感謝家人。感謝全體劇組、投資人。這個獎屬於《再見瓦城》的全體工作人員。」