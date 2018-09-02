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政治

選情告急！他預言：民進黨恐將失去「這7席」縣市長

編輯中心／綜合報導2018/09/02 10:13
▲年底九合一選舉逐日逼近，曾任前總統陳水扁辦公室主任的政治評論員、《美麗島電子報》撰稿人陳淞山（圖左）預言，民進黨最糟的狀況，恐將失去 7 席縣市長。中央社記者吳翊寧攝107年2月28日
▲年底九合一選舉逐日逼近，曾任前總統陳水扁辦公室主任的政治評論員、《美麗島電子報》撰稿人陳淞山（圖左）預言，民進黨最糟的狀況，恐將失去 7 席縣市長。中央社記者吳翊寧攝107年2月28日

年底九合一選舉逐日逼近，各參選人無不戰戰兢兢，民進黨在 2014 縣市長選舉拿下 13 席，大勝國民黨。曾任前總統陳水扁辦公室主任的政治評論員、《美麗島電子報》撰稿人陳淞山預言，民進黨最糟的狀況，可能會失去宜蘭縣、澎湖縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣與台中市等 7 席縣市長。

據中評網報導，陳淞山分析指出，民進黨最危險的選區是宜蘭縣與澎湖縣，澎湖是公教選票比例較高的地區，因為年金改革問題，現任縣長陳光復選情相對不利。其次可能丟失的地區分別為嘉義市、雲林縣、台中市與彰化縣。因為國民黨分裂，嘉義市長參選人黃敏惠、退黨以無黨籍參選的蕭淑麗，以及尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲，三強鼎立，目前國民黨並沒有多少資源去擺平蕭淑麗，因此被外界看衰的涂醒哲相對有利。 

至於嘉義縣部分，由於副縣長吳芳銘退出民進黨登記參選，選情可能有變數。民進黨立委陳明文過去打破藍綠結構，把國民黨在地方或民進黨樁腳都收編，但目前張花冠還沒這麼大能量全部接受陳的力量，所以嘉義縣選情目前綠還是看好，但接下來就要評估張花冠的影響力有多大。 

陳淞山表示，國民黨執政縣市新竹縣，立委林為洲退選後，基本上還是民國黨主席徐欣瑩與國民黨縣長參選人楊文科對決，民進黨鄭朝方較沒機會。而台東縣，雖然國民黨籍的前台東縣長鄺麗貞突然登記參選，但民進黨劉櫂豪機會還是不大，主要是西瓜效應，國民黨縣長候選人、台東縣議長饒慶鈴機會還是比較大。 

關鍵字陳淞山林為洲九合一選舉民進黨嘉義彰化宜蘭
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