選情告急！他預言：民進黨恐將失去「這7席」縣市長

年底九合一選舉逐日逼近，各參選人無不戰戰兢兢，民進黨在 2014 縣市長選舉拿下 13 席，大勝國民黨。曾任前總統陳水扁辦公室主任的政治評論員、《美麗島電子報》撰稿人陳淞山預言，民進黨最糟的狀況，可能會失去宜蘭縣、澎湖縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣與台中市等 7 席縣市長。

據中評網報導，陳淞山分析指出，民進黨最危險的選區是宜蘭縣與澎湖縣，澎湖是公教選票比例較高的地區，因為年金改革問題，現任縣長陳光復選情相對不利。其次可能丟失的地區分別為嘉義市、雲林縣、台中市與彰化縣。因為國民黨分裂，嘉義市長參選人黃敏惠、退黨以無黨籍參選的蕭淑麗，以及尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲，三強鼎立，目前國民黨並沒有多少資源去擺平蕭淑麗，因此被外界看衰的涂醒哲相對有利。