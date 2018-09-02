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吃災民肉包？不道歉就提告　嘉縣議員救災後發聲明

記者陳陳鐘聲／嘉義報導2018/09/02 14:59
▲因為救災，嘉義縣議員黃嫈珺團隊遭抹黑，要道歉還清白。（圖／黃嫈珺議員服務處提供 , 2018.09.02）
▲因為救災，嘉義縣議員黃嫈珺團隊遭抹黑，要道歉還清白。（圖／黃嫈珺議員服務處提供 , 2018.09.02）

嘉義縣在8月23日因為熱帶性低氣壓挾帶超大豪雨，造成縣內鄉鎮市嚴重淹水，引發「0823水災」，嚴重淹水地區朴子、東石、六腳選出的黃嫈珺議員，在水災發生後的第一時間，曾帶領團隊進入災區救助災民，卻遭政治人物抹黑，議員今(2)日在服務處召開記者會，呼籲同黨的市民代表會主席黃基全道歉，否則將提出告訴。

黃嫈珺表示，朴子市代表會主席黃基全以個人帳號散播LINE圖檔，以 「不救災，卻開直播作秀，還吃救災戶的包子」並且合成黃嫈珺議員及夫婿翁仲德吃肉包的照片，企圖影響視聽，讓連續8天救災的志工團隊憤慨，要求黃基全出面澄清。

黃嫈珺指出，823從上周四持續豪雨，朴子成為水鄉澤國，竹村里與永和里的福山社區更是重災區，淹水速度讓許多鄉親措手不及，8月24日災區的民宅，一樓的家具，以及汽機車幾乎全都泡在水中，接獲鄉親的求救電話後，即通知團隊展開救援。

黃嫈珺說，肉包是自己花錢請朋友王靖芬一路從雲林縣元長鄉購買，數量不夠，又轉往嘉義市補貨，一共買到1000多顆肉包，也委請好友侯秋絨從嘉義市買了兩萬元的麵包，用塑膠袋分裝，隨即挺進災區，在野蛇與垃圾間，挨家挨戶拋送肉包、送麵包，讓災民鄉親解決初步的生計問題。

黃嫈珺服務團隊在水災發生後，全心投入救災，不料卻遭刻意抹黑，黃嫈珺呼籲黃基全，既然身為一名朴子市長的候選人，必須對自己的言行負責，倘無法澄清，又不向救災團隊道歉，將在明(3)日中午過後遞狀提告，捍衛團隊清白。

黃基全發表聲明，對所有救災人員致上最高敬意，救災的過程忙碌，心急如焚，造成細節上的疏忽，也造成團隊間的摩擦與不愉快，他概括承受，對黃嫈珺議員的困擾也表達歉意。他當務之急，就是找出淹水主因、協助災民善後與恢復家園，別再陷入口水戰。

關鍵字​​​​​​​嘉義縣823熱帶性低氣壓黃嫈珺黃基全
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