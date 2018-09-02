足協改選暫定10月10日 有效票39張

（中央社記者李晉緯台北2日電）足協今天召開臨時會員大會，通過澎湖足委會的入會資格，也因此確定接下來的改選，有效票數將是39票，改選的時間暫訂在10月10日，但實際執行時間待選舉委員會確認。

力挺中華民國足球協會現任理事長林湧成的「挺林派」，和支持台灣日本關係協會會長邱義仁的「擁邱派」，為了參選資格、具投票權的會員數等議題爭執不下，讓足協改選延宕多時，經國際足總（FIFA）協調，並以視訊會議方式參與雙方合開的理監事會後，讓足協終於在今天順利召開第11屆第3次臨時會員大會。

足協今天在台北進行的會員大會，除足協會員，還有亞足聯（AFC）官員、教育部體育署及內政部人團司代表參與。