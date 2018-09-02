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中央社

足協改選暫定10月10日 有效票39張

中央社2018/09/02 19:29
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北2日電）足協今天召開臨時會員大會，通過澎湖足委會的入會資格，也因此確定接下來的改選，有效票數將是39票，改選的時間暫訂在10月10日，但實際執行時間待選舉委員會確認。

力挺中華民國足球協會現任理事長林湧成的「挺林派」，和支持台灣日本關係協會會長邱義仁的「擁邱派」，為了參選資格、具投票權的會員數等議題爭執不下，讓足協改選延宕多時，經國際足總（FIFA）協調，並以視訊會議方式參與雙方合開的理監事會後，讓足協終於在今天順利召開第11屆第3次臨時會員大會。

足協今天在台北進行的會員大會，除足協會員，還有亞足聯（AFC）官員、教育部體育署及內政部人團司代表參與。

今天會議首先針對6個單位申請入會案，由會員進行表決，所有會員共38票中，今天有2席缺席，故共有36張有效票發出，經過投票僅澎湖縣體育會足球委員會，以贊成票31票、不贊成票5票、廢票0票成為足協會員。

至於金門縣體育會足球委員會、中華民國足球教練協會、中華民國足球裁判協會、中華民國5人制足球協會、中華民國青少年足球發展協會5個單位都未獲認可，無法成為足協會員。

足協具選舉權的有效票數，過去包含台灣企業甲級足球聯賽（原全國城市足球聯賽）8隊各1票、台灣木蘭足球聯賽（原全國女子足球聯賽）5隊各1票、6都（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）足球委員會各2票、13個縣市足球委員會各1票，總共38票，如今澎湖足委會成功入會，也讓接下來改選的有效票數確定為39票。

今天的會議中，也同樣確定依國際足總（FIFA）提供草案訂定的中華足協2018年版選舉規章，並經投票選出選舉委員會、選舉上訴委員會成員，至於接下來的第12屆理監事選舉，目前暫訂在10月10日進行。

足協秘書長陳威任表示，新出爐的選舉委員預計本週開會，會議將依今天確認下來的選舉規章、足協的章程來訂出選舉時程，也會有開放參選登記、審查、公告候選人名單、接受申訴等程序，所以預期在10月初進行改選，目前預計是在10月10日進行，但確定的日期將由選舉委員會決定。（編輯：陳怡璇）1070902

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