美銀美林 12 月針對全球 240 位以上專業投資者的調查報告顯示，專業基金經理人對股市和經濟前景的看法已急劇轉向悲觀。

53% 受調查者認為，未來 12 個月全球經濟將惡化，數據高於 11 月調查時的人數比例 (44%)，也是自 2008 年 10 月以來此調查悲觀人數比例最高水準。

這樣的悲觀情緒導致基金經理人表示，目前最擁擠的交易就是做多美元，在此前連續 10 個月，聰明錢交易都是做多 FAANG 股和中國大型科技股百度 (BIDU-US)、阿里巴巴(BABA-US) 和騰訊 (TCEHY-US)。

FAANG 股即臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

基金經理人回報美元是最擁擠交易，這在近幾年很常見，例如自 2014 年 10 月至 2015 年 9 月這 12 個月期間。但那些例子是因為相信 Fed 貨幣政策的長期計畫相較其他各國收緊，才引發對美元的興趣。

但美銀美林投資長 Michael Harnett 在調查分析報告上指出，這一回美元交易最擁擠，是在投資者對股市和全球成長均悲觀的背景下，以及相信 Fed 已接近終止緊縮循環的階段，意味著投資者認為「衰退就要來臨。」

這種新謹慎的態度已推動了投資者自成長股潰逃，轉向較安全的投資，12 月調查顯示這是最大規模轉向債券的一個月，以及其他轉向民生必需品股和公用事業股這一類的防衛股。

與此同時，在受訪投資者的投資組合中，現金的占比自 11 月時的 4.7% 提升至 12 月的 4.8%，但 Harnett 認為這水準「尚不足以觸發風險資產的逆勢買進訊號。」

美國銀行資深投資組合經理人 Eric Wiegand 也認同此調查結果，他表示已經削減自己的客戶投資組合之風險，以等待全球成長、貿易政策和 Fed 貨幣政策有更明確的跡象，「機構投資者已經撤退，並採取了更加防衛的立場。」

Wiegand 認為，要改善投資者情緒，最好是靠新一輪財報，讓市場看到企業獲利健康的消息，距離第四季財報季僅剩下一個月不到的時間。

但即使第四季財報數據強勁，也可能遭全球經濟惡化、中美貿易氣氛更緊張等消息掩蓋過去。

接受美銀調查的基金經理人 37% 認同，未來幾個月經濟最大風險是貿易戰動能，但認為量化緊縮或中國經濟放緩才是最大風險的人數比例是其 2 倍。

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