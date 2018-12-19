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距離英國明年3月29日脫歐倒數100天，脫歐協議仍遲遲沒有達成，因應可能「無協議」脫歐的風險，歐盟19日通過一項備用方案，以保護重要的航空運輸和金融，並承諾若英國採行互惠互利的方式，旅居歐陸的英國公民可繼續享有居民權益。

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議草案前景堪憂，歐盟執委會19日表示，為減少「無協議」情況所造成的重大損失，歐盟正採取行動，以確保必要的應變措施能在明年3月30日施行。這套方案涵蓋若無協議脫歐可能對民眾與企業造成重大衝擊的14個領域，包括金融服務業、航空運輸、海關與氣候政策等。

歐盟期盼梅伊能說服有疑慮的英國國會通過脫歐協議，歐盟將無需啟用這套方案，並提醒英國，無協議脫歐可能會受到影響的經貿層面，包括英國卡車將喪失載貨進入歐盟的權利，活體動物將面臨邊境檢查，而攜帶寵物旅行的英國人會發現，一旦英國退出歐盟，他們的歐盟通行證將失效。

為無協議脫歐預作準備，英國閣員同意撥款20億英鎊（約新台幣782億元）作未來兩年脫歐經費，著重邊境、安全與國際貿易部門。

最大在野黨工黨指控梅伊一直在浪費時間，主張二次脫歐公投的自由民主黨黨魁克布爾（Vince Cable）則說，政府最新的連串動作是在「打心理戰」，試圖拿無協議脫歐來嚇唬議員、商界和大眾。

英國5個商界團體發表聯合聲明，批評政治人物只顧著內鬥，並警告時間根本來不及準備因應無協議脫歐，避免面對嚴重的混亂與瓦解。

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