海巡署澎湖海巡隊為防堵非洲豬瘟疫情入侵，辦理威力掃蕩取締大陸漁船，卻遭到查緝的大陸漁船強烈的抵抗，該隊PP-10020艇20日清晨05時25分於花嶼西北海域，發現「閩晉漁05709號」陸船行跡可疑，經廣播數次命令停船受檢無效，期間該船蛇行並企圖衝撞警艇，後該隊以優勢警力登臨檢查，經控制押返馬公港隊部調查。





澎湖冬季漁訊期有許多高經濟魚類價格良好，大陸漁船見這兩天海上風浪變小，氣候回暖，立即出海大舉入侵澎湖海域非法越區捕魚，澎湖海巡隊在執行「護永專案-威力掃蕩」勤務時，PP-10020艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，於花嶼西北12浬海域發現一艘「閩晉漁05709號」大陸漁船，經巡防艇廣播數次後，陸船卻蛇行拒檢衝撞警艇，造成巡防艇的護木及鋼板受損，隨後海巡人員以優勢警力強靠方式上船登檢，場面相當驚險。

初步調查發現，該船為拖網作業漁船，船上已有漁獲2500公斤，上船登檢的海巡人員要求船老大於外海全數海拋。PP-10020艇在上午10時20分將「閩晉漁05709號」押返馬公港隊部偵辦，「閩」船以陳姓船老大為首共計有15名船員，得知澎湖海域為魚群聚集之漁場，於是大膽入侵非法越界作業。為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，澎湖海巡隊立即通知澎湖防疫單位到場實施嚴格的防疫作業，本案在完成調查後，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，並針對撞船事件所造成的損壞求償。



農委會宣布12月18日起第1次查獲豬肉及其製品入台罰鍰新台幣20萬元，第2次再違規直接開罰100萬元，罰鍰大幅加重，澎湖海巡隊呼籲民眾不要攜帶大陸豬肉及其製品入台，避免非洲豬瘟入侵台灣地區。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打澎湖海巡隊服務專線06-9215221電話報案，或透過無線電向海巡艇通報，以保障漁民與民眾的生命財產安全。