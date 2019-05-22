（中央社記者潘姿羽台北22日電）大豐頻道授權費爭議還沒落幕，ELEVEN SPORTS也因頻道版權費談不攏，擬6月斷訊；對於業界長期以來的授權糾紛，NCC強調，商業機制不應影響消費者權益，對於斷訊絕對嚴肅譴責。

負責轉播中華職棒Lamigo桃猿及統一7-ELEVEn獅主場賽事，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲今天到國家通訊傳播委員會（NCC）遞交頻道停止授權公函，預計從6月1日開始，部分有線電視系統業者（中嘉、大豐、天外天、全國數位）將會斷訊，家中是這幾個有線電視系統的民眾，無法收看ELEVEN SPORTS頻道，主因是系統業者不願增加頻道版權費。

NCC在今天例行記者會表示，尚未收到ELEVENSPORTS的案件，屆時會依程序處理，不過個案情況不同，待收到案件，釐清頻道性質後，才會有進一步的討論。

媒體詢問，頻道授權爭議層出不窮，大豐案進展緩慢，ELEVEN SPORTS又即將斷訊，對於愈來愈多的授權糾紛，NCC有無處理原則，還是堅持頻道不應下架？

NCC官員表示，依規定，頻道變更須經過主管機關許可，如果沒有經過許可，業者逕自下架，將面臨2個問題，一是違反營運計畫，二是消費者權益保護問題，二者種情況都不樂見。

官員強調，NCC更不樂見的是，系統經營者與頻道業者藉由商業談判的手法，影響到消費者權益；之前曾有過斷訊案例，NCC對於這種情況，絕對嚴肅譴責、儘速處理。

由於NCC過去曾對斷訊業者開罰，媒體追問，是否即便有爭議，頻道也不能移除下架；NCC官員表示，如果談不成，也沒有永遠在架上的情況，法律上所謂「永遠在架上」是必載頻道，其他都是系統業者根據營運計畫送來。

官員指出，以ELEVEN SPORTS來說，目前應釐清頻道是屬於整包營運計畫的一部分，還是用戶要額外付費，不同情況會有不同的做法，有些適用備查機制，報備後就生效，但因尚未收到案件，未來還是要回歸頻道性質屬於哪方面，依程序來處理。

有線電視跨區經營衍生頻道代理商與系統業者授權費爭議，大豐沒有付費給代理商，部份代理商墊了3年的錢給頻道商，NCC日前多次召集大豐、凱擘、中嘉與佳訊等相關業者協處，無功而返。

今年台數科系統已通知頻道代理商要打8折付授權費，頻道商擔心，大豐、北都、全國等業者恐群起跟進，對頻道業者的收入影響很大，將嚴重影響營運。（編輯：林孟汝）1080522