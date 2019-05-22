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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，悍將先發投手羅力飆12次三振，演出完封勝，幫助球隊以1比0擊退獅隊。悍將奪下3連勝，也超車獅隊暫居第3名。

這場比賽上演投手大戰，僅耗時2小時49分，悍將先發投手羅力用107球完投9局，僅被潘武雄、楊家維各敲1支安打，飆出12次三振，沒有失分，演出中職生涯第3場完封勝，也獲選為單場MVP。

雖然悍將打線僅得到1分，但在羅力壓制下，以1比0擊退獅隊，羅力目前拿下3勝3敗，防禦率僅1.89。悍將目前已奪下3連勝，獅隊則是吞2連敗，此戰過後名次發生變動，悍將成功超車目前位居戰績第3，獅隊暫時敬陪末座。

獅隊先發投手施子謙僅在3局上失分，方克偉敲二壘安打後，張正偉補上安打，形成一、三壘有人，接著王正棠擊出三壘方向滾地球，帶有1分打點，之後就沒辦法再從施子謙手中拿下分數。

施子謙總計投6局，被敲5支安打，投1次保送、2次三振，失1分，因沒獲隊友分數支援，苦吞敗投。

另外獅隊洋投奧斯丁接替施子謙投球，中繼2局被敲1支安打，送出2次三振無失分。最後一任投手王鏡銘，9局上連被申皓瑋、林哲瑄敲安打，不過最後用雙殺化解危機。（編輯：張雅淨）1080522

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