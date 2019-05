同婚登記 24 日上路,台灣正式成為亞洲地區第一個同志可結婚的國家,對此,美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)則在推特(Twitter)上 PO 文盛讚台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的「國家(country)」,並且獻上祝福,而總統蔡英文也用英文留言回覆:「謝謝妳艾倫!」並強調「所有人」都有結婚的權利。

綜合媒體報導,本月 17 日台灣通過同婚專法之後,各國媒體紛紛報導,盛讚台灣走在亞洲人權進步的前端。早在 1997 年就出櫃、十分關心平權議題的美國知名脫口秀《艾倫秀》(Ellen Show)主持人艾倫,24 日在她擁有 7000 多萬粉絲的推特上轉發了台灣通過同婚的新聞,並且 PO 文道:「台灣如今是第一個允許婚姻平等的國家,讓我們為朝著正確方向所邁出的每一步而慶祝!(Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.)」

對此,總統蔡英文也透過推特用英文回應:「謝謝妳,艾倫!我以這個『愛很大』的國家為傲,每一個人在這裡都有結婚的權利,每一個人!(Thank you, Ellen! I am proud to serve this country where #LoveWins, so everyone has the right to marry. Everyone!)」