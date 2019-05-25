艾倫
▲美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上 PO 文為台灣同婚獻上祝福，而總統蔡英文也用英文留言回覆。（合成圖／中央社資料圖片／翻攝自 Shutterstock）

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同婚登記 24 日上路，台灣正式成為亞洲地區第一個同志可結婚的國家，對此，美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）則在推特（Twitter）上 PO 文盛讚台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的「國家（country）」，並且獻上祝福，而總統蔡英文也用英文留言回覆：「謝謝妳艾倫！」並強調「所有人」都有結婚的權利。

綜合媒體報導，本月 17 日台灣通過同婚專法之後，各國媒體紛紛報導，盛讚台灣走在亞洲人權進步的前端。早在 1997 年就出櫃、十分關心平權議題的美國知名脫口秀《艾倫秀》（Ellen Show）主持人艾倫，24 日在她擁有 7000 多萬粉絲的推特上轉發了台灣通過同婚的新聞，並且 PO 文道：「台灣如今是第一個允許婚姻平等的國家，讓我們為朝著正確方向所邁出的每一步而慶祝！（Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.）」

▲美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上 PO 文為台灣同婚獻上祝福，而總統蔡英文也用英文留言回覆。（圖／翻攝自推特）

對此，總統蔡英文也透過推特用英文回應：「謝謝妳，艾倫！我以這個『愛很大』的國家為傲，每一個人在這裡都有結婚的權利，每一個人！（Thank you, Ellen! I am proud to serve this country where #LoveWins, so everyone has the right to marry. Everyone!）」

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