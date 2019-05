「音樂大玩童」傑森瑪耶茲(Jason Mraz)暌違4年再度登上台北小巨蛋開唱,今(25)日的演唱會,是他來台5次,2度唱進小巨蛋,他戴上林俊傑題過的「愛」字樣帽子登場,一連飆唱許多經典歌曲與新歌。

台灣場的歌單還特別安排了〈I Am Alive〉,這首歌是他在2014年與林俊傑一起合唱的歌曲,而林俊傑正巧也受邀在觀眾席上欣賞演唱會。在演唱會開始前,兩人先在後台相見歡,傑森把自己的帽子給林俊傑,要對方「題字」,林俊傑在帽子上寫下中文字「愛」,傑森也補上「Love」,展現好交情。

演唱會開始時,傑森瑪耶茲身穿黑底彩色的服裝,戴上與林俊傑一起手繪的的帽子,向歌迷問好,還用中文說道:「可以跟我一起唱。」而後表演去年推出的新歌〈Let’s See What The Night Can Do〉,為演唱會拉開序幕。

此外,提早於演唱會前一天來台的傑森瑪耶茲,昨天先在台北走走逛逛,還去品嚐了鼎泰豐的小籠包,晚上則是去到位於中正紀念堂站的live house,享受短暫的悠閒時光。