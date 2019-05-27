（中央社記者趙靜瑜台北27日電）第10屆台灣國際打擊樂節正如火如荼展開，不少打擊樂名家此刻齊聚台灣。美國國際打擊樂藝術協會會長克里斯今天正式邀請朱宗慶打擊樂團成為打擊樂年會重點節目，希望增加雙方互動。

克里斯（Chris Hanning）一再提及，朱宗慶打擊樂團1990年首次美國演出讓他印象深刻，更期待2020年朱團赴美演出30週年之時，能邀請朱宗慶打擊樂團再次參與年會，並進行重點節目演出。朱宗慶則表示很感謝，但國際邀約眾多，還是得等到台灣國際打擊樂節結束之後才能進一步評估是否有條件可以成行。

朱宗慶說，台灣國際打擊樂節就是一個跟世界各國的打擊樂交朋友的平台，全世界透過這個平台，彼此理解與認識，台灣也有了自己的位置。

朱宗慶回憶，像日本的岡田知之打擊樂團1979年首次訪台，兩人就有深厚交情至今。韓國打擊樂名家朴光緒則是朱宗慶在維也納音樂學院的同班同學，當時兩人是班上唯二的亞洲人，至今都是將近40年的情誼。

台灣國際打擊樂節進入第2周，節目也越來越多元，朱宗慶說，舉辦10屆以來，節目盡量都不重疊，更希望可以拓展國人對於打擊樂的想像力。至今已經賣出超過1萬5000張以上的票券，「但打擊樂節本來就不是以票房好的節目為主要邀請對象，還是希望讓台灣樂迷可以看見各種打擊樂的可能性」。

今年12場節目當中，有古典，有當代；有跨界也有世界音樂，其中包括即將演出的墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族（Marimba Nadaypa）將帶來的「塔可狂想」，就是相當獨特的中美洲擊樂。

納達亞帕家族可以說是墨西哥「國寶級」的馬林巴木琴家族，他們讓馬林巴木琴的演奏從拉丁美洲的農村進展到國際，更為迪士尼動畫「可可夜總會」擔任配樂演出。

除此之外，來自南非的音樂大師帝祖．普拉提亞（Dizu Plaatjies）也帶著他的馬林巴木琴樂團訪台。該團曾經在南非總統曼德拉70大壽音樂會演出，在南非深具知名度。帝祖．普拉提亞特別鑽研非洲打擊樂器加入自創歌詞，這次首度參加台灣國際打擊樂節，他與樂團將帶來獨特的自製樂器，結合非洲傳統舞蹈與人聲，要讓台灣樂迷感受南非的擊樂熱力。

第10屆台灣國際打擊樂節將自即日起一直到6月1日演出，地點在台北、台中、台南及高雄。（編輯：陳惠珍）1080527