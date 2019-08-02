目睹路人肇事逃逸！正義騎士狂飆勇追　「這行為」網狂讚

近日這則「正義重機騎士」影片在網上瘋傳。國外YouTuber「RPSTV」用安全帽的行車紀錄器，分享他的「重機日常」。某日他正巧目擊一場車禍，一輛白色轎車撞到前車，當場飛奔逃逸，誇張的行為全被路過的這位騎士看在眼裡，熱心騎士決定追隨肇事者，勸導他回頭負責。

影片中，騎士追上肇事車輛後，騎在一旁對駕駛大喊：「你最好趕快回頭！」，提醒他必須掉頭回去向受害者負責。不過騎士的好心提醒，卻換來對方的白眼忽視，駕駛直接加速揚長而去，絲毫無歉意之感。從影片中我們可以看到，該名駕駛的汽車外觀，左前燈已損壞一大半，可想像當時撞擊力道有多大。

「熱臉貼冷屁股」的下場，並沒有因此打消騎士的念頭，他繼續追上肇事車輛，對他善心勸導第二次：「 我全部都有錄影哦，你最好回頭！」經過兩次勸導，該名駕駛仍加速逃逸離開。對於肇事駕駛囂張跋扈的行為，騎士沒有再次追上前與他產生爭執，而是不斷唸誦著肇事車牌號碼，確保安全帽上的紀錄器錄到足夠的證據。

正義騎士安全帽上的行車紀錄器，清楚錄下的肇事車輛的車牌號碼，以及肇事駕駛的清楚外貌。最終騎士回到車禍發生地點，把一系列的情況告訴受害駕駛，也答應把影片擷取出來，給受害者做為報案證據。受害駕駛不斷向正義騎士道謝，一旁路過的駕駛也關心詢問，直讚騎士是一位善心好人！

事實上這起事件是發生在2016年10月2日，見義勇為的行為讓影片觀看次數，迄今累積超過六百多萬。勇於挺身而出的熱心舉動，讓網友留言大讚：「正義帥哥，太猛」、「仁者大愛，勇者無敵！」、「熱心機車人士，給你讚讚」！但也有一部分的網友認為，騎士衝上前勸導的行為太危險，因為無法保證當時駕駛車內沒有任何武器。（影音編輯：謝美伶）