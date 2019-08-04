由松山研一、早乙女太一、堺雅人等人配音的動畫電影《普羅米亞》，是導演今石洋之、中島一基構思6年的作品，今石洋之與中島一基在2013年合作完電視動畫《KILL la KILL》後，決定下一部要製作電影作品，負責腳本的中島一基透露：「當時很努力的提議要做《悲慘世界》的殭屍版《悲慘殭屍世界》，結果身邊的人都很無言。」今石洋之就說：「我想做音樂劇，也沒有獲得任何人的支持…但馬上中島先生，便很快提出了以『火焰』作為主題的方案。」

中島一基以「全世界著火」作為發想，大約一年的時間把企劃帶給導演，他表示：「因為《天元突破 紅蓮螺巖》、《KILL la KILL》的經驗，知道今石先生把我的腳本打回去是一個慣例，這次也是一樣沒有一次通過。」就這樣構思了六年，在第七年終於完成了他倆的第一部全原創動畫影《普羅米亞》。

本片視覺一釋出，眼尖的網友也發現男主角加洛的造型和《天元突破 紅蓮螺巖》的其一主人公卡米那非常相似，讓網友紛紛討論難不成是續集嗎？針對這點導演也在受訪時透露：「只是看起來像而已！創作自己企劃的主角，不知不覺就會變成那個髮型…」倒是中島一基有不同見解：「加洛是消防隊員，火災現場有上升氣流，頭髮會往上翹，這是『職業髮型』，還是和卡米那有所區別啦。」

《普羅米亞》故事講述因突變而產生能操控火焰的人種「燃燒者」，讓半個世界被大火燒成焦土，陷入前所未見的慘況。過了30年後，當中一群激進份子「瘋狂燃燒者」再次對世界發動攻擊，為了鎮壓「瘋狂燃燒者」引發的火災，普羅米波利斯自治共和國司政官古雷，組織了針對「燃燒者」而設置的高機動救命消防隊「烈焰救火隊」。電影8月16日在台上映。