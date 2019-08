香港特區政府因修訂《逃犯條例》引發社會衝突,至今已持續超過兩個月,更演變成一連串的暴力流血事件,引發國際間高度關注,澳洲、美國更陸續調高香港的旅遊警示,不少遊客嚇得取消香港行,令香港旅遊業幾乎陷於停擺。

BREAKING – Fighting has broken out at North Point between Protesters and local residents. #HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/6MarDFjeAP

A video of a police officer at Taipo Centre saying “Comrades” in Mandarin has gone viral. #Hongkong Netizens commented that #PLA is already here. pic.twitter.com/nn0rtqIcBV

— Badcanto (@Badcanto) August 5, 2019