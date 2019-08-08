香港特區政府因修訂《逃犯條例》引發社會衝突，至今已持續超過兩個月，更演變成一連串的暴力流血事件，引發國際間高度關注，澳洲、美國更陸續調高香港的旅遊警示，不少遊客嚇得取消香港行，令香港旅遊業幾乎陷於停擺。

BREAKING – Fighting has broken out at North Point between Protesters and local residents. #HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/6MarDFjeAP — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) August 5, 2019

A video of a police officer at Taipo Centre saying “Comrades” in Mandarin has gone viral. #Hongkong Netizens commented that #PLA is already here. pic.twitter.com/nn0rtqIcBV — Badcanto (@Badcanto) August 5, 2019

據港媒報導，香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷 8 日受訪時表示，從 7 月底開始，到香港觀光的東南亞旅行團數量暴跌 80% 至 90% ，8 月份可能只有約 400 名東南亞團旅客，9 月至今仍無新旅行團預訂，預計到時候只會有 200 至 300 名旅客。遊客量大幅下滑，嚴重衝擊旅行業的業績，目前香港已有旅行社的員工在放年假，如果情況沒有好轉，9 月起可能就要放無薪假。

謝淦廷表示，原本暑假期間是香港的旅遊旺季，特別是香港有許多店家都在打折，是東南亞旅客訪港的旺季。但近來因為香港反送中抗爭情勢升溫，政治局勢動盪，不少遊客擔心去香港旅遊，可能會受到抗爭行動波及，因此將行程改往台灣及附近區域旅遊。

除東南亞團暴跌 90% 之外，中國大陸赴港旅遊的遊客也銳減。香港旅遊業議會主席黃進達表示，目前大陸赴港旅遊的旅行團約為 170 團左右，去年同期則有 200 多團，要讓遊客回流，必須看反送中風波何時落幕，才會有答案。