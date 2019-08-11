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聯合國官方Twitter11日貼文呼籲平權，但列舉同性婚姻合法化的國家時，卻註記台灣為「中國一省」。對此外交部發聲明最強烈的抗議與譴責，並指示駐紐約辦事處立即透過各種管道及方式，向聯合國提出嚴正交涉，要求改正。

聯合國婦女署4日在官方臉書上呼籲性別平權，配圖並以多國國旗縮圖，列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用我國國旗，卻文字註記成「台灣，中國一省」。該文雖然在多方抗議下刪除，聯合國官推今（11）天卻舊圖重發，且仍稱台灣為「中國一省」。再次引來網友留言「台灣就是台灣，不是中國一省」、「台灣不是中國一部分」等糾正。

外交部強調，正因為臺灣是完全民主及重視人權的國家，才能對同婚議題進行公開、理性的討論，並成為亞洲第一個達到婚姻平權的國家。這個成就獲得國際社會普遍的肯定及讚揚，和極權專制且經常侵犯人權的中國無關。

外交部措辭強烈地指出，聯合國因偏袒中國的立場，讓這個單純的人權議題被泛政治化；不但嚴重誤導國際視聽，更再度凸顯聯合國已嚴重偏離中立原則及聯合國憲章精神，對此外交部深表遺憾與不滿。

外交部聲明中表示，將持續積極洽促聯合國正視臺灣與中國互不隸屬的事實，切勿再蓄意錯誤解釋並濫用聯大第2758號決議，做為打壓與矮化臺灣國際地位的藉口。同時，外交部也將結合國際社會友我力量共同行動，繼續致力保障全球人權平等、妥善維護我國國家主權地位，以及人民的尊嚴與福祉。

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