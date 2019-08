香港反送中持續延燒,美國總統川普近日也多次推文談論此事,15 日川普又發推文建議,「若中國國家主席習近平能直接和示威者見面,香港問題將迎來圓滿結局,我對此毫無疑問。」

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月15日