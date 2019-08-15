▲美國總統川普近日開始就著香港問題向北京喊話，希望能人道處理，也呼籲習近平與示威者見面談一談。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普近日開始就著香港問題向北京喊話，希望能人道處理，也呼籲習近平與示威者見面談一談。（圖／美聯社／達志影像）

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香港反送中持續延燒，美國總統川普近日也多次推文談論此事，15 日川普又發推文建議，「若中國國家主席習近平能直接和示威者見面，香港問題將迎來圓滿結局，我對此毫無疑問。」

在建議習近平與示威者會面的前一天，川普才發文呼籲要「人道」解決香港問題，甚至邀請習近平來場面會。中國外交部 15 日晚間於官網刊登「發言人華春瑩答記者問」，有記者問及此事時，華春瑩回答：「香港事務純屬中國內政。我們注意到，川普總統此前也曾表示，香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議。我們希望美方說到做到。」

華春瑩指的是這個月 1 日，川普前往俄亥俄州辛辛那提出席造勢集會前，曾被媒體問及香港情勢，當時川普以「騷亂」（ Riot ）一詞形容香港問題，並稱「香港是中國的一部份，他們會自己解決問題，他們不需要建議。」然而，事隔半個月，川普似乎開始改變先前的淡漠態度，頻頻向北京當局喊話。

根據路透社台灣時間 16 日的報導，針對香港問題，川普於新澤西州摩里斯鎮（ Morristown ）時再度告訴記者：「我很關心。我不想看到暴力鎮壓。」，並說：「如果習主席能與示威者代表坐下來談談，15 分鐘內就能解決。」

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