文化部祭甜頭、鐵腕救古蹟　文資法修訂4大重點一次看

近年來「古蹟自燃」、「誤拆」事件不斷，為了強化政府保護文化資產的責任，並提高私有文資所有權人保存誘因，強化文資保存體系，文化部於今（20）日預告《文化資產保存法》部分條文修正草案，預計將全額減免文化資產的房屋稅、地價稅，強化私有文資的保存與增訂罰則、強化文資管制。

文化部指出，本次《文化資產保存法》修正草案研擬多項制度革新，修法主要目的在於四大重點。第一，增加私有文資保存誘因，新增歷史建築、紀念建築全額減免房屋稅、地價稅，提高私有文資所有權人參與保存的意願，以及擴大容積移轉適用對象並建立容積代金制度、建立文資「價購」機制、建立土地交換機制等

第二，強化公私有文資保存作為，包括公有機關應編列文資保存預算、強化逾50年公有建造物需進行文資價值評估之規範、增列蒸汽火車動態保存條款等，如果未經評估任意拆除，最高得處200萬元罰鍰。

第三，增訂罰則以強化管制，包括對於歷史建築、紀念建築有管理不當導致文資價值減損、營建工程遇有文資價值之建造物但未依規定停工等行為，都擬新增行政罰，最高得處200萬元罰鍰。

第四，新增「公益訴訟」條款，明定公益團體在主管機關辦理審查違反法令，導致未指定或登錄為文資時，得依規定向行政法院提起訴訟。

文化部表示，文化部長期以來致力建構完整的文化資產守護網，希望將文化資產保存策略，從過去搶救單棟單點的「文化保存1.0」思維，轉向建立整體文資保存發展體系的「文化保存2.0」視野，《文化資產保存法》修正草案，即是希望強化文資保存法規體系，強化中央跨部會、地方政府、文資所有權人保存、活化、傳承文資之責任，唯有提升整體國家社會的文化保存意識，才能建立文化保存的新思維。