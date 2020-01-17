好妹妹樂團推出全新單曲〈一抹青〉，邀來音樂教父羅大佑跨刀製作，藉由此曲，他們娓娓道來自己出道十年歲月心路點滴，而這也彷彿是羅大佑、姚謙共同為好妹妹量身打造，要獻給自己出道十年光陰的一封情書。

對羅大佑的歌曲如數家珍好妹妹，坦言出道以來的創作受羅大佑影響很深，他們表示：「我們早年剛出道時都是在唱青春告別的主題，慢慢到了長大的年紀，對於『家』不一樣程度的理解；而大佑哥對於遊子、在出門在外的年輕人回家的深刻情感，在音樂上做了很多表達，不管文字、音樂帶給我們描繪願景及未來的感覺，讓我們深受感動，而這樣的概念對我們自己音樂創作很有影響！」

而說到好妹妹喜歡羅大佑到什麼程度？兩位大男生笑說：「大佑哥太優秀而且太值得被喜歡！他的歌陪伴著我們人生每個時期，從小時後聽〈童年〉，到〈光陰的故事〉、戀曲系列、〈家〉，無論親情、感情的歌都伴我們度過無數歲月！」

首次與羅大佑錄歌的好妹妹形容整個四天過程儘管戰戰兢兢，但巨蟹座有著細心、貼心、耐心的羅大佑對好妹妹樂隊在錄音期間軟硬兼施，錄音前先以溫柔攻勢照顧好妹妹，從吃、住，對城市的熟悉度都了解關心一遍，讓好妹妹的兩個男生受寵若驚，笑說：「感覺像是整個身心靈都被照顧到了！」