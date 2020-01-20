流感病毒容易發生變異且有大流行潛在威脅，歷年來臺灣流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰；寒冬之際，為防範同仁執勤遭受流感威脅，員林警分局特別實施公費流感疫苗注射，以提升員警自身免疫力，降低感染流感的風險。

員林警分局今（20）日實施公費流感疫苗注射，現場由衛生所主任診斷同仁的身體狀況，並由護理師注射疫苗；期盼在109年加強重要節日安全維護工作期間，讓同仁能感受溫馨關懷的氛圍。

員林警分局分局長洪文宏說，目前流行病毒株與疫苗株近乎完全吻合，接種流感疫苗對預防流感有相當不錯的保護效果，透過施打流感疫苗讓人體獲得免疫力，也是預防流感最有效且經濟的方式，且接種疫苗後需一段時間產生保護力，建議高風險及高傳播族群，應於流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

洪文宏有感員警生活作息日夜顛倒不正常，屬易遭受病毒感染高風險群，特別洽請員林市衛生所協助至分局辦理免費流感疫苗注射，俾免員警流感侵犯，前來注射員警皆感受分局用心，大讚分局長的溫馨。

洪文宏表示，非常感謝員林市衛生所張主任及護理師，百忙之中來到分局關懷及守護同仁健康，在寒冷的天氣中，倍感溫暖，尤其109年加強重要節日期間，員警需更多體力為民眾進行各類服務，分局對分局所有同仁的健康如此用心與重視，同仁均表示「揪~甘~心~」。