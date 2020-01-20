員林警局辦流感疫苗注射
▲為防範波麗士大人執勤遭受流感威脅，員林警分局特別實施公費流感疫苗注射，以提升員警自身免疫力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.01.20）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

流感病毒容易發生變異且有大流行潛在威脅，歷年來臺灣流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰；寒冬之際，為防範同仁執勤遭受流感威脅，員林警分局特別實施公費流感疫苗注射，以提升員警自身免疫力，降低感染流感的風險。

▲員林警分局特別實施公費流感疫苗注射，以提升員警自身免疫力，降低感染流感的風險。（圖／記者陳雅芳攝，2020.01.20）

員林警分局今（20）日實施公費流感疫苗注射，現場由衛生所主任診斷同仁的身體狀況，並由護理師注射疫苗；期盼在109年加強重要節日安全維護工作期間，讓同仁能感受溫馨關懷的氛圍。

員林警分局分局長洪文宏說，目前流行病毒株與疫苗株近乎完全吻合，接種流感疫苗對預防流感有相當不錯的保護效果，透過施打流感疫苗讓人體獲得免疫力，也是預防流感最有效且經濟的方式，且接種疫苗後需一段時間產生保護力，建議高風險及高傳播族群，應於流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

員林警局辦流感疫苗注射
▲員林警分局特別洽請員林市衛生所協助至分局辦理免費流感疫苗注射。（圖／記者陳雅芳攝，2020.01.20）

洪文宏有感員警生活作息日夜顛倒不正常，屬易遭受病毒感染高風險群，特別洽請員林市衛生所協助至分局辦理免費流感疫苗注射，俾免員警流感侵犯，前來注射員警皆感受分局用心，大讚分局長的溫馨。

洪文宏表示，非常感謝員林市衛生所張主任及護理師，百忙之中來到分局關懷及守護同仁健康，在寒冷的天氣中，倍感溫暖，尤其109年加強重要節日期間，員警需更多體力為民眾進行各類服務，分局對分局所有同仁的健康如此用心與重視，同仁均表示「揪~甘~心~」。