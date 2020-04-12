新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情全球蔓延，美國至今已有 20491人 染疫死亡，超越義大利的 19468 死亡個案，成為全球最多死亡人數的國家。美國總統川普（ Donald Trump ）在 11 日應懷俄明州州長戈登（ Mark Gordon ）要求，批准懷俄明州進入災難狀態，美國 50 個州目前都進入重大災難狀態，是史上頭一遭；除美屬薩摩亞外，其餘屬地均處同一狀態。

For the first time in history, every US State is under a Federal Disaster Declaration. Sending love to the USA and everyone who lives there! 🇺🇸❤🇬🇧 Photo from @Rushmoreroseusa on Instagram #USA #US #Wyoming pic.twitter.com/BaGzJEG8h5 — Joe 🇬🇧☀️🦚 (@JoeSaysHello) April 11, 2020

懷俄明州進入重大災難狀態後，聯邦應急管理局（ FEMA ）可允許該州及地區取得聯邦資金，阻止疫情繼續蔓延。懷俄明州長戈登上周曾發表聲明表示，「雖然懷俄明尚未陷入與某些州一樣的慘痛處境，做此宣布（進入重大災難狀態）可協助我們在需要時準備並動用資源。」懷俄明州目前新冠肺炎確診案例為 261 例，尚未出現死亡案例。

隨著川普宣布懷俄明州進入重大災難狀態後，全美 50 州首次在同一時間處於災難狀態，美屬維爾京群島、北馬里亞納群島、關島及波多黎各也進入同一狀態，僅美屬薩摩亞成例外。此外，美國國防部宣布，白宮已批准根據「國防生產法」，未來 90 天將會至少生產 3900 萬個 N95 口罩。