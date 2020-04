新冠肺炎( COVID-19 )疫情全球蔓延,美國至今已有 20491人 染疫死亡,超越義大利的 19468 死亡個案,成為全球最多死亡人數的國家。美國總統川普( Donald Trump )在 11 日應懷俄明州州長戈登( Mark Gordon )要求,批准懷俄明州進入災難狀態,美國 50 個州目前都進入重大災難狀態,是史上頭一遭;除美屬薩摩亞外,其餘屬地均處同一狀態。

For the first time in history, every US State is under a Federal Disaster Declaration.

Sending love to the USA and everyone who lives there! 🇺🇸❤🇬🇧

Photo from @Rushmoreroseusa on Instagram #USA #US #Wyoming pic.twitter.com/BaGzJEG8h5

— Joe 🇬🇧☀️🦚 (@JoeSaysHello) April 11, 2020