「帝亞布勒」擅長以歐洲各國料理,讓聚餐的饕客感受到歐洲菜系的驚艷美味,本來藏身屏東市巷弄,經舊雨新知再三鼓勵,終於在「潮州驛站」內落腳,不只每道菜都超歐洲,主打「Europe is also in Pingtung」,連用餐氛圍都充滿歐式風情,擄獲無數渴望出國的心。

▲創辦人Jack與太太,無可救藥地愛上歐洲文化與餐飲,在潮州驛站內主打「Europe is also in Pingtung」。(圖/記者陳美嘉攝)

▲鵝肝腸辣椒麵,採用自己栽種的獨門辣椒,辣味可以調整,有不同的層次的法國料理風味。(圖/記者陳美嘉攝)

