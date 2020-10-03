陶博館「我的家—許明香陶藝展」 刻畫內心深處對家的愛
陶博館「我的家—許明香陶藝展」 刻畫內心深處對家的愛
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-10-03 14:10:00
透過創作將個人意念，跳脫過去知名創作「古厝系列」，將傳統建築符號「磚」與「瓦」重新詮釋，為作品注入新語彙；陶藝家許明香的最新創作「我的家—許明香陶藝展」，承載著家帶給她滿滿的溫暖、幸福感，歡迎民眾前往鶯歌陶博館欣賞。
陶博館表示，許明香與家庭情感的緊密連結，促使她將自己對「家」深刻的情懷帶入這次的展覽，從過去單獨的作品轉變成空間的策畫；走進陽光特展室入口，映入眼簾的時尚包包和高跟鞋散落在玄關處，接著是搭配明亮的黃色牆面打造出充滿溫暖、正向的客廳，作品包括沙發、手提包、風扇等物件。另一個以粉紅色牆面營造出女性憧憬、純真的臥室，除了休憩的床，還有與女兒喜愛的玩偶等，訴說許明香對女兒溫暖的關愛；最後以藍綠色牆面搭建衛浴空間，打造出放鬆及私密的角落。所有物件皆用陶土重複捏塑成傳統瓦片堆疊、排列，除了喚起大眾對古建築的重視保存，也是對家庭情感的珍惜。對於生長在苗栗農村的陶藝家許明香，三合院的曬穀場和廟宇是兒時的生活中心，記載著各種故事與快樂回憶，因此對古厝情有獨鍾。本次展出以「家」作為古厝的延伸，將古厝建築斑駁的肌理融入一件件逼真的居家物件，作品帶給人有溫度、有生命的感受；歡迎民眾一起來陶博館參觀，更多的展覽活動資訊可上陶博館官方網站、粉絲專頁查詢。