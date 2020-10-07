廣編／7成有雙下巴困擾　遮不住使視覺體重增加

時序入秋天氣逐漸轉涼，秋冬時刻靠著服飾穿搭可以暫時遮掩身體的肥肉，但是「雙下巴」問題則是無所遁形！調查發現，有超過七成的民眾認為自己有雙下巴，且有近八成的民眾擔心雙下巴造成「視覺體重增加」，此外，在有雙下巴困擾的民眾中，有超過七成都是正常或偏瘦的體型，即便減重可能也減不去雙下巴困擾！要如何揮別雙下巴？通過FDA認證的「冷凍減脂」技術，目前已經核准使用於雙下巴治療，透過非侵入式的療程，跟雙下巴脂肪說bye bye。

新加坡的醫學美容醫師 Lam Bee Lan（Ageless Medi-Aesthetics Medical director）表示，不論性別或年齡，人人都有機會因生活型態或姿勢不良導致雙下巴產生，亞洲人下顎內縮(短下巴)的比例較高，也是造成雙下巴的原因之一。

林亮辰皮膚專科診所林亮辰醫師表示，一直以來有許多民眾求診諮詢時表示，因雙下巴而影響線條，在視覺上感覺變胖、老化，若要改善，首要的建議就是透過治療解決雙下巴多餘的皮下脂肪堆積問題。iSKIN尚行美健康聯合診所盧靜怡醫師說明，以往想要改善雙下巴大多是透過抽脂手術，必須承擔術後風險以及恢復期較長的問題，另外也可以透過雙下巴消脂針注射的治療，相較於手術已經方便許多，過去在台灣行之有年、多用於減去身體脂肪的「冷凍減脂」，目前已經可以使用在雙下巴部位，免侵入式的療程讓民眾能更加安心！

體雕是為了幫助身體減去多餘的脂肪細胞，讓不管是下顎輪廓或身體曲線都能夠更加顯著，不過基本的生活習慣仍須遵守，適度運動、控制飲食，才能讓減去脂肪細胞後的臉部線條更精緻、更持久。