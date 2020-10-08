聯合國17項永續發展目標 桃園打造永續城市
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-08 13:40:00
聯合國於2015年訂定17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），桃園市府以此標準檢視各局處施政方向，逐步將桃園市打造成友善共好的城市，從幼童、青年、中年到老年，持續推動相應政策、落實聯合國永續發展目標，朝友善共好的城市前進。
桃園市自2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」，更新校園資訊設備，包括VR/AR設備、3D印表機、創客學習套件等新興科技，有助教學創新並縮小城鄉學習差距﹔桃園也積極輔導青年投入社企創業，以創新的公司形態改善社會問題，「點點塑環保科技股份有限公司」就是由桃園社會企業中心輔導的團隊，研發顆粒捕捉技術，解決海洋塑膠微粒汙染問題。藝術方面，近年桃園力推居民自覺行動以促進文化永續，像是大溪木藝生態博物館就以課程、市集等方式，讓中生代挖掘老一輩木藝工作者留下的故事，並向下傳承，讓年輕世代瞭解在地文化。
對於高齡人口比例較高的地區，則施行「醫療小管家」計畫，醫療機構、診所與長照機構彼此連結，設立常駐型服務據點，提供健康量測諮詢、衛教、長照轉介等服務，減緩家庭照顧者的負擔。更多桃園永續政策，可到「桃園事」YouTube頻道觀看。