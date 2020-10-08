聯合國17項永續發展目標　桃園打造永續城市

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

聯合國17項永續發展目標　桃園打造永續城市

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-10-08 13:40:00

桃園自主學習
▲桃園市推動新興科技與創新教育，提供自主學習環境。（圖／桃園市政府提供）
聯合國於2015年訂定17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），桃園市府以此標準檢視各局處施政方向，逐步將桃園市打造成友善共好的城市，從幼童、青年、中年到老年，持續推動相應政策、落實聯合國永續發展目標，朝友善共好的城市前進。
桃園市自2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」，更新校園資訊設備，包括VR/AR設備、3D印表機、創客學習套件等新興科技，有助教學創新並縮小城鄉學習差距桃園也積極輔導青年投入社企創業，以創新的公司形態改善社會問題，「點點塑環保科技股份有限公司」就是由桃園社會企業中心輔導的團隊，研發顆粒捕捉技術，解決海洋塑膠微粒汙染問題。
▲大溪木藝生態博物與社區中生代合作，傳承耆老木藝文化。（圖／桃園市政府提供）
▲大溪木藝生態博物與社區中生代合作，傳承耆老木藝文化。（圖／桃園市政府提供）
藝術方面，近年桃園力推居民自覺行動以促進文化永續，像是大溪木藝生態博物館就以課程、市集等方式，讓中生代挖掘老一輩木藝工作者留下的故事，並向下傳承，讓年輕世代瞭解在地文化。

對於高齡人口比例較高的地區，則施行「醫療小管家」計畫，醫療機構、診所與長照機構彼此連結，設立常駐型服務據點，提供健康量測諮詢、衛教、長照轉介等服務，減緩家庭照顧者的負擔。更多桃園永續政策，可到「桃園事」YouTube頻道觀看。
▲桃園市佈建長照社區據點，結合AI技術提升長者體能。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市佈建長照社區據點，結合AI技術提升長者體能。（圖／桃園市政府提供）
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀