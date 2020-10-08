影／上銀智慧機械手實作競賽　林博鴻鑄造職類咬金

建國科技大學師生與在地水五金業者合作，研發工業用機器人，成品參加「2020第14屆工業機器人競賽」與「2020上銀智慧機械手實作競賽」都獲得第三名，為彰化縣技職教育爭光，彰化縣政府秘書李世傑等人今（8）日前往祝賀。

今年全國技能競賽比照國

際規格，日前在臺北南港展覽館舉行，共劃分65職類、吸引全國近千位優異選手參賽，各職類分別選出前五名優勝與佳作，青年組則另外選出46職類入圍「國手」

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其中，建國科大學生在這次比賽中成績相當耀眼，獲得「集體創作職類」兩項第一名，鑄造職類也勇奪金牌。

▲彰化縣政府致贈紅榜給建國科技大學師生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

值得一提的是參加「第50屆全國技能競賽總決賽」得獎的兩位機械工程系學生洪慶桐、林博鴻係來自田中鎮達德商工機械科的畢業校友，達德商工校長許維純專程至建國科大祝賀

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許維純說，他們在高職階段接受老師教導且認真學習，奠定紮實的專業技能。

▲水五金研磨工作站智慧化機器人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

建國科技大學師生與在地水五金業者合作，研發工業用機器人，成品參加「2020第14屆工業機器人競賽」與「2020上銀智慧機械手實作競賽」都獲得第三名，建國科大學生也在「第50屆全國技能競賽總決賽」獲得「集體創作職類」2個第一名，鑄造職類第一名，工業控制職類第四名，工業機械修護職類第五名，合計獎金66萬元，成績亮眼。

建國科大校長江金山表示，彰化縣中小企業林立，如何提升生產效率，提高產值一直是業者的努力目標，建國科技大學強化產學合作，協助政府辦理職業訓練，協助中小企業創新研發，推動「在地青年，在地就學，在地就業」三在地計畫，為縣內中小企業培育人才，共創「產、官、學」三贏。

▲因興趣使然，機械系的林博鴻在鑄造職類勇奪金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.08）

彰化縣水五金產業協會理事長楊永芳表示，過去一名工人負責一座機台，現代化智慧生產線一名管理人員可監控一、二十部機器人，生產效率當然會提高，薪水也會跟著水漲船高，以後水五金工業就不會再是低薪的辛苦產業。