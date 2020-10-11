女偷拿男友媽遺物典當！他氣瘋揭「超扯過程」：怪我瞎眼

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女偷拿男友媽遺物典當！他氣瘋揭「超扯過程」：怪我瞎眼

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-11 17:07:30

▲有名男網友表示前女友將他媽媽的遺物偷走，拿去當鋪當掉，讓他超級生氣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有名男網友表示前女友將他媽媽的遺物偷走，拿去當鋪當掉，讓他超級生氣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

有名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文，表示前女友將他媽媽的遺物拿去當鋪當掉，到現在已經半年了，對方也已經去坐牢了。他曾經和對方同居並且已經訂婚，但是交往了7年，卻讓他直呼「我感覺我根本沒看清過她」。自從訂婚以後，女友開始鬧著要管錢、要原PO媽媽生前最愛的金項鍊，那還是原PO外公親自設計給媽媽的嫁妝，當然也都被拒絕了。

▲男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）
▲男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）
但也不是他小氣，因為連妹妹畢業典禮想戴其中一副耳環，爸爸都不同意，更不可能給還沒結婚的女友，他也曾承諾女友「到時候婚宴的金飾可以隨便挑她喜歡的」。他也提到，爸爸、妹妹和他自己的存摺、護照跟印鑑、媽媽生前的金飾、金條等嫁妝，還有一個妹妹天天戴著的玉鐲，都收在幾個首飾盒，都放在他和妹妹房間裡的保險箱，而保險箱密碼也只有他們三個知道，原PO也會避著女友按密碼。

直到半年前，因為他要出差，所以開了保險箱，豈料竟被女友用針孔錄到了密碼。而他當人在香港時，妹妹哭著打給他說「媽媽的金飾不見了」，這讓他當下傻住了，因為家裡沒有其他人，所以他當下心裡就有數了，幾大盒的東西不可能憑空消失。當他回到台灣，女友的閨蜜A就將她們群組的紀錄通通截圖給他看，因為她覺得牽扯到別人父母的遺物，她看不下去。

▲原PO前女友偷走他媽媽的遺物，拿去當鋪當掉。（示意圖，與文章中內容無關／取自
▲原PO前女友偷走他媽媽的遺物，拿去當鋪當掉。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
而當他看完截圖，才知道原來從他不給女友項鍊、管錢後，另一個閨蜜B就拿網路上一些「不給女人管錢管財就是不愛她」的理論給女友看，而當女友知道原PO要出差，肯定要開保險箱拿護照，就買了針孔裝在四周，等他走後，就偷了那些金飾去當掉，再訂了個雙人北歐十六天的行程。女友還得意的跟閨蜜說，如果原PO夠愛她，就會原諒她跟她好好去玩，反正她又不是當掉拿自己爽，「誰叫他以前都為了這些死物兇我」。

女友甚至分了好幾個當舖，幸好有個老闆看到爸爸老淚縱橫，主動幫他們聯繫，兩天內就全贖回來了，但女友卻覺得自己沒錯，再加上她媽媽是搞法律的，因為不是當場抓到，官司搞了大半年，對方主張「不是竊盜、不知者無罪」，還說因為原PO常放禮物在家給她，她以為是給她的禮物。不過最後因為金額很大，爸爸也在庭上哭好幾次，對方更證明不了那是禮物，所以原PO贏了，前女友則是被判刑8個月。

▲分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO表示，「怪我瞎了眼交了這種女友」，讓快70歲的爸爸幾天內情緒激烈起伏，還要上法院陳述好幾次，差點讓媽媽的金飾再也找不回來。他也補充，前女友媽媽本來還教她「叫我爸拿出當年外公幫我媽準備嫁妝打金飾的購買證明」，貼文一出，網友紛紛看傻，「超瞎的，歪腦筋動到人家遺物上，超不知恥」、「還好你清醒了，恭喜」、「好誇張的女人」。（編輯：郭佩蓉）
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