女偷拿男友媽遺物典當！他氣瘋揭「超扯過程」：怪我瞎眼

有名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文，表示前女友將他媽媽的遺物拿去當鋪當掉，到現在已經半年了，對方也已經去坐牢了。他曾經和對方同居並且已經訂婚，但是交往了7年，卻讓他直呼「我感覺我根本沒看清過她」。自從訂婚以後，女友開始鬧著要管錢、要原PO媽媽生前最愛的金項鍊，那還是原PO外公親自設計給媽媽的嫁妝，當然也都被拒絕了。

▲男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）

× ▲男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》PO文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）

直到半年前，因為他要出差，所以開了保險箱，豈料竟被女友用針孔錄到了密碼。而他當人在香港時，妹妹哭著打給他說「媽媽的金飾不見了」，這讓他當下傻住了，因為家裡沒有其他人，所以他當下心裡就有數了，幾大盒的東西不可能憑空消失。當他回到台灣，女友的閨蜜A就將她們群組的紀錄通通截圖給他看，因為她覺得牽扯到別人父母的遺物，她看不下去。



▲原PO前女友偷走他媽媽的遺物，拿去當鋪當掉。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲原PO前女友偷走他媽媽的遺物，拿去當鋪當掉。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

女友甚至分了好幾個當舖，幸好有個老闆看到爸爸老淚縱橫，主動幫他們聯繫，兩天內就全贖回來了，但女友卻覺得自己沒錯，再加上她媽媽是搞法律的，因為不是當場抓到，官司搞了大半年，對方主張「不是竊盜、不知者無罪」，還說因為原PO常放禮物在家給她，她以為是給她的禮物。不過最後因為金額很大，爸爸也在庭上哭好幾次，對方更證明不了那是禮物，所以原PO贏了，前女友則是被判刑8個月。

▲分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）