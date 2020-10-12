床墊裡翻出一堆「黑毛蟲」！他嚇呆求助　內行網友解答了

不少人應該都曾聽過棉被、床墊等，有機會就要拿出來曬太陽，不然會藏著許多塵蟎、小蟲。就有一名男網友在他的床墊及被套中發現很多「黑毛蟲」，讓他實在非常困擾，發文提問「有人知道這是什麼蟲嗎」，釣出內行網友解答。
該名男網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示家中床墊和被套裡面出現很多這種蟲，讓他很困擾，也不知道這是什麼蟲，「要怎麼解決？謝謝回答」。從照片上可以看到，這隻蟲有著黑色外觀，外加滿滿的毛，看似刺刺的。以原PO手指作為比例尺，可以發現體型則非常小。 貼文一出，引起網友熱議，「很像動畫龍貓、神隱少女裡面的毛茸茸小黑炭『灰塵精靈』」、「別怕，它是灰塵精靈」；也有網友表示「如果是在床墊裡很多這種蟲，就換床墊吧，因為清不完裡面會有蟲卵一直生出來」、「之前在房間地板發現，水煙都殺不死，掀起床發現都躲在底下，吸塵器吸完才沒有再出現」。
也有內行網友解答，表示這其實是「鰹節蟲的幼蟲」，食性相當廣泛，進食速度快，可在短時間內吃掉很多有機質，大部分屬具有食腐性，例如花粉、皮屑、動物毛髮以及植物纖維，有些會潛藏在家裡的中藥、麵粉、花生、大豆、澱粉、香料中，以穀物為食，是令人頭疼的「儲物害蟲」。
有些鰹節蟲還會以天然的纖維為食，損壞住家或商品中含有「天然纖維」的物件。該名網友也分享防治方法，保持良好個人衛生，維持居住環境乾燥通風，定期曝曬衣物；也可以使用具有殘效的藥劑，噴灑在鰹節蟲可能出現的地方。（編輯：郭佩蓉）