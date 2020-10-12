床墊裡翻出一堆「黑毛蟲」！他嚇呆求助　內行網友解答了

不少人應該都曾聽過棉被、床墊等，有機會就要拿出來曬太陽，不然會藏著許多塵蟎、小蟲。就有一名男網友在他的床墊及被套中發現很多「黑毛蟲」，讓他實在非常困擾，發文提問「有人知道這是什麼蟲嗎」，釣出內行網友解答。

▲網友在臉書社團《爆系知識家》發文。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

× ▲網友在臉書社團《爆系知識家》發文。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

× ▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

也有內行網友解答，表示這其實是「鰹節蟲的幼蟲」，食性相當廣泛，進食速度快，可在短時間內吃掉很多有機質，大部分屬具有食腐性，例如花粉、皮屑、動物毛髮以及植物纖維，有些會潛藏在家裡的中藥、麵粉、花生、大豆、澱粉、香料中，以穀物為食，是令人頭疼的「儲物害蟲」。

有些鰹節蟲還會以天然的纖維為食，損壞住家或商品中含有「天然纖維」的物件。該名網友也分享防治方法，保持良好個人衛生，維持居住環境乾燥通風，定期曝曬衣物；也可以使用具有殘效的藥劑，噴灑在鰹節蟲可能出現的地方。（編輯：郭佩蓉）