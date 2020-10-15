全教總控12年國教新課綱血汗！逾9成教師反應負擔過重

另外，在學校困境上，受限於師資、場地、學制多元、班級數多寡等因素，課程開設不易（84.4%）；學制多元，課程發展困難 （41.7%）；課綱敘寫方式，致使學校無法區分補救性、補強性教學（34.5%）；受限於學習歷程代碼，開課失去彈性（34.2%）；實習實驗費不足以因應課程需求（34%）等，讓學校在開設課程、人員調配、經費運用上，產生相當的難度。
多名教師也提到群科課程架構的設計，恐有造成群科本職學能扁平化之虞。以家政群為例，包括家政科、美容科、時尚造型科、幼保科、服裝科、流行服飾科、時尚模特兒科等。雖然其類科屬性相差甚大，但因同屬家政群，是以要修習同樣的部定科目共30學分，加上群科技能領域，修習課程又要相互遷就，就會壓縮到專業選修學分的數量。而學習歷程檔案上傳平台的不穩定、大學教授是如何看待高中端在學習歷程上的努力，也影響到高中端教師看待學習歷程的信心度。
在12年國教課綱實施後的一年，教師認為政府應優先提供合理增加現場教學人數（71.2%）、「降低班級人數（68.5%）、增加資本門經費（44.3%）等資源，教師在基本鐘點未減少的狀況下，肩負開發新課程、新評量方式、共備研習等，除了過去教學模式需要調整外，尚要滿足十二年國教課綱下，學生對個別指導需求的增加，是教育主管機關不能迴避的課題。
全教總高級中等學校委員會認為，在全力推動十二年國教課綱之餘，政府應重視現場目前存在的負載過重、支援不夠、法令配套未完全到位等情況，並應積極回應現場反應的需求。因此將彙整問卷內容與教師們的相關建議，除提供政府部門了解外，並將在相關場合積極爭取，以促進整體教育環境的改善。