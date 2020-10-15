全教總控12年國教新課綱血汗！逾9成教師反應負擔過重

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全教總控12年國教新課綱血汗！逾9成教師反應負擔過重

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-15 10:46:27

Super教師獎
▲12年國教新課綱有超過9成教師認為負擔過重，除此之外受限於各校資源差異，超過7成教師認為應該增加現場教學人數。（示意圖／NOWnews資料照）
全教總高級中等學校委員會於日前發文全國高級中等學校，回收近1500份問卷瞭解12年國教課綱實施一年後在高中職教育現場的狀況，今（15）日公布結果指出，有超過9成教師認為負擔過重，除此之外受限於各校資源差異，超過7成教師認為應該增加現場教學人數，近7成表示應降低每班學生人數。
根據此次調查，教師認為負擔過重原因包括：備課量增加（78.5%）、開發新課程/教案（73.5%）、學習歷程認證（70.8%）、素養命題與評量（62.1%）、公開授課（51.2%）等（如附表）。此外，教師亦於質性回饋中提到，在十二年課綱重視學生適性發展的前提下，班級人數過多造成教師無法滿足學生個別指導的需求，再加上平均每位老師超鐘點數4.65節，以及共備、研習、開發新課程等，有超過92%的教師同意負擔過重。
另外，在學校困境上，受限於師資、場地、學制多元、班級數多寡等因素，課程開設不易（84.4%）；學制多元，課程發展困難 （41.7%）；課綱敘寫方式，致使學校無法區分補救性、補強性教學（34.5%）；受限於學習歷程代碼，開課失去彈性（34.2%）；實習實驗費不足以因應課程需求（34%）等，讓學校在開設課程、人員調配、經費運用上，產生相當的難度。

多名教師也提到群科課程架構的設計，恐有造成群科本職學能扁平化之虞。以家政群為例，包括家政科、美容科、時尚造型科、幼保科、服裝科、流行服飾科、時尚模特兒科等。雖然其類科屬性相差甚大，但因同屬家政群，是以要修習同樣的部定科目共30學分，加上群科技能領域，修習課程又要相互遷就，就會壓縮到專業選修學分的數量。而學習歷程檔案上傳平台的不穩定、大學教授是如何看待高中端在學習歷程上的努力，也影響到高中端教師看待學習歷程的信心度。

在12年國教課綱實施後的一年，教師認為政府應優先提供合理增加現場教學人數（71.2%）、「降低班級人數（68.5%）、增加資本門經費（44.3%）等資源，教師在基本鐘點未減少的狀況下，肩負開發新課程、新評量方式、共備研習等，除了過去教學模式需要調整外，尚要滿足十二年國教課綱下，學生對個別指導需求的增加，是教育主管機關不能迴避的課題。
全教總高級中等學校委員會認為，在全力推動十二年國教課綱之餘，政府應重視現場目前存在的負載過重、支援不夠、法令配套未完全到位等情況，並應積極回應現場反應的需求。因此將彙整問卷內容與教師們的相關建議，除提供政府部門了解外，並將在相關場合積極爭取，以促進整體教育環境的改善。
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