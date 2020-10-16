台中市建城逾百年　學者、企業界催生城市歷史博物館

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台中市建城逾百年　學者、企業界催生城市歷史博物館

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-16 15:06:53

台中市建城逾百年　學者、企業界催生城市歷史博物館
▲台中市學者和企業界促請中市府規劃興建台中城市歷史博物館(圖／柳榮俊攝2020.10.16)
「建城超過百年的台中市，為什麼沒有一座屬於自己的城市歷史博物館？」在台中市中區出生、長大的何澄祥，繼多年前發起台中港路改名為台灣大道活動計畫後，今(16)日邀集幾位學者和企業界前往台中市議會拉紅布條請願，希望議會能促請市府規劃興建台中城市歷史博物館，守護並保存台中人珍貴的文化資產與記憶。
何澄祥表示，他走遍世界各國，每到一個國家或城市，都會去參觀他們的城市博物館或歷史博物館；台中號稱是文化城，市中心區有多處的歷史古蹟與建築，從百年的火車站、台中公園、大同國小、忠孝國小、台中一中、第二市場，一直到超過一甲子歳月的台中糖廠、台中酒廠、水源地、大同國小、台中州廳、台中市役所等等，但是，為什麼就沒有一座屬於台中人自己的歷史博物館，記錄與傳承過去百年來這座城市從農村聚落蛻變成工商城市的歷史軌跡，同時也讓後代子孫了解，台中這座城市的偉大以及未來發展的願景。
何澄祥指出，台灣現有21個縣市，除了高雄和宜蘭以外，都沒有設立城市歷史博物館；再談到城市博物館，台北和台南都有成立，台中身為六都之一，又是人口第二多的大城市，沒有理由不設立台中自己的「城市歷史博物館」，畢竟台中這麼多處的文化遺址出土文物，在在都需要有一個專責的博物館來負責保存和展覽，一來，可以發揮博物館典藏和展覽教育的功能，二來，也可做為遊客的觀光景點，並成為日後城市行銷的一大亮點。

何澄祥說，有人建議國定古蹟台中州廳是一個適合的博物館地點，他則認為，州廳建築物有其特色和歷史意義，但也因先天上的限制條件，空間與腹地相對來得小，已不大符合一座現代博物館的規模；市府應以要新設立的城市歷史博物館做為一級博物館，或是所謂的總館，底下還有二級、三級等其他各具特色的小型博物館，日後可配合展覽的文物型式，加以發揚光大。

至於博物館應設立在哪裡？催生博物館團隊表示，博物館設置的地點全看市府未來的土地規劃與運用，目前西區三民路的台中監獄舊址、西屯小來公園、水湳經貿園區原台灣塔興建地，甚至是后里的花博園區等等，都是適合的館址。

團隊強調，今催生博物館記者會只是一個開端，目的就是希望市府能重視市民的心聲和願望，進而去思考這座城市歷史博物館的定位，未來再制定獎勵捐獻歷史文物展示的具體辦法，豐富博物館的展示及教育內容。
「催生台中城市歷史博物館」的團隊成員包括：大豐麵粉廠公司董事長何澄祥、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授周宜強、副教授劉曜華、講師羅榮鑫、雲科大文化資產維護系教授李謁政、暨南大學歷史系講師黃美英、中國科大室內設計系副教授李東明、麗明營造公司董事長吳春山、藥聯生技公司（宏信大藥局）董事長邵長榮、長江廣告公司總監趙成年、台堡機電董事長黃邦男、上福營造許茂松、建築師林志峰、文史工作者黃慶聲等人。
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