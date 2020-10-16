台中市建城逾百年　學者、企業界催生城市歷史博物館

何澄祥指出，台灣現有21個縣市，除了高雄和宜蘭以外，都沒有設立城市歷史博物館；再談到城市博物館，台北和台南都有成立，台中身為六都之一，又是人口第二多的大城市，沒有理由不設立台中自己的「城市歷史博物館」，畢竟台中這麼多處的文化遺址出土文物，在在都需要有一個專責的博物館來負責保存和展覽，一來，可以發揮博物館典藏和展覽教育的功能，二來，也可做為遊客的觀光景點，並成為日後城市行銷的一大亮點。
何澄祥說，有人建議國定古蹟台中州廳是一個適合的博物館地點，他則認為，州廳建築物有其特色和歷史意義，但也因先天上的限制條件，空間與腹地相對來得小，已不大符合一座現代博物館的規模；市府應以要新設立的城市歷史博物館做為一級博物館，或是所謂的總館，底下還有二級、三級等其他各具特色的小型博物館，日後可配合展覽的文物型式，加以發揚光大。
至於博物館應設立在哪裡？催生博物館團隊表示，博物館設置的地點全看市府未來的土地規劃與運用，目前西區三民路的台中監獄舊址、西屯小來公園、水湳經貿園區原台灣塔興建地，甚至是后里的花博園區等等，都是適合的館址。
團隊強調，今催生博物館記者會只是一個開端，目的就是希望市府能重視市民的心聲和願望，進而去思考這座城市歷史博物館的定位，未來再制定獎勵捐獻歷史文物展示的具體辦法，豐富博物館的展示及教育內容。
「催生台中城市歷史博物館」的團隊成員包括：大豐麵粉廠公司董事長何澄祥、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授周宜強、副教授劉曜華、講師羅榮鑫、雲科大文化資產維護系教授李謁政、暨南大學歷史系講師黃美英、中國科大室內設計系副教授李東明、麗明營造公司董事長吳春山、藥聯生技公司（宏信大藥局）董事長邵長榮、長江廣告公司總監趙成年、台堡機電董事長黃邦男、上福營造許茂松、建築師林志峰、文史工作者黃慶聲等人。