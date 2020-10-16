新冠肺炎後遺症會影響聲音　長庚醫師研討會中提防治方法

方端仁教授舉例說明指出，收治一名壯年男子，今年年初在國外染症，最嚴重時昏迷而被宣告病危，僅依靠呼吸器支持。經過艱苦而漫長的幾個月的治療後，竟奇蹟似的好轉，而且恢復自主呼吸並拔管；只是肺炎痊癒移除呼吸管後，病患發現自己無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得到後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。
方端仁表示，新冠肺炎後遺症多為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。根據最近的報告，在三、四月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題的嚴重性。
方瑞仁提醒，無論是哪一型的多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要的訓練。病人務必遵守以下原則：1、進食時坐姿良好正直；2、盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼的食物；3、吃東西時保持緩慢而規律的呼吸；4、進食時勿分心，如感覺疲勞，即刻停止；5、少量多餐，注意攝取足夠熱量以促進身體恢復。
會中也對以玻尿酸治療聲門閉合不全的療效進行討論，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師表示，一名25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來嘉義長庚就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，在接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。