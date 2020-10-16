新冠肺炎後遺症會影響聲音　長庚醫師研討會中提防治方法

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新冠肺炎後遺症會影響聲音　長庚醫師研討會中提防治方法

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-16 19:20:00

左為正常聲帶，右為雙側聲帶萎縮及組織凹陷。(圖／記者陳惲朋依長庚醫院提供圖片併編)
▲左為正常聲帶，右為雙側聲帶萎縮及組織凹陷。(圖／記者陳惲朋依長庚醫院提供圖片併編)
台灣耳鼻喉嗓音醫學界的盛事，第十二屆東亞音聲外科研討會今(16)日下午起，連續2天在嘉義長庚舉行，來自13個國家或地區，超過350位專家因受新冠肺炎疫情影響，將透過視訊進行研討、分享成果，長庚醫師說明新冠肺炎造成的後遺症，並提出有效的防治方法。
東亞音聲外科研討會的本屆會長是林口長庚醫院耳鼻喉部副部主任方端仁教授，在研討會中特別提出，肆虐全球的新冠肺炎，除了造成呼吸道的後遺症外，也可能出現後病毒多重神經麻痺，讓病人無法發聲、不能吞嚥，甚至需用鼻胃管進食及長期復健治療，值得關注。
方端仁教授舉例說明指出，收治一名壯年男子，今年年初在國外染症，最嚴重時昏迷而被宣告病危，僅依靠呼吸器支持。經過艱苦而漫長的幾個月的治療後，竟奇蹟似的好轉，而且恢復自主呼吸並拔管；只是肺炎痊癒移除呼吸管後，病患發現自己無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得到後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。

▲長庚醫師說明新冠肺炎造成的後遺症，並提出有效的防治方法。(圖／嘉義長庚醫院提供）
▲長庚醫師說明新冠肺炎造成的後遺症，並提出有效的防治方法。(圖／嘉義長庚醫院提供）
方端仁表示，新冠肺炎後遺症多為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。根據最近的報告，在三、四月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題的嚴重性。


方瑞仁提醒，無論是哪一型的多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要的訓練。病人務必遵守以下原則：1、進食時坐姿良好正直；2、盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼的食物；3、吃東西時保持緩慢而規律的呼吸；4、進食時勿分心，如感覺疲勞，即刻停止；5、少量多餐，注意攝取足夠熱量以促進身體恢復。
會中也對以玻尿酸治療聲門閉合不全的療效進行討論，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師表示，一名25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來嘉義長庚就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，在接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。
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