吃下肚就等CPR！住院醫曝「10大禁忌食物」：水果就有3項

無論是鬼神、食物或其他禁忌，老一輩都常講「寧可信其有，不可信其無」，對此，日前有一名女醫師分享在「產房的禁忌食物」，她也一次透露10種禁忌食物，其中光是水果就佔了3項。

禾馨懷寧婦產科醫師張建玫在臉書粉專《玫．女醫師 張建玫》發文，她表示剛踏入婦產科那年是民國89年，恰巧是「龍」年，許多家長都「望子成龍、望女成鳳」，因此在那年產房更是不分晝夜的24小時生產線，對於當時還是住院醫師的她，是很好的訓練，白天多學習，但到了晚上住院醫師值班時，總是不希望半夜還有處理不完的事。

▲禾馨懷寧婦產科醫師張建玫在臉書粉專《玫．女醫師 張建玫》發文。（圖／翻攝自臉書粉專《玫．女醫師 張建玫》）

第四為「牛肉」，不吃牛是因為會「做牛做馬」；第五為「花生」，因為有個生字，就會一直生小孩；第六為「每日C」，因為C在醫院經常是CPR的簡稱，也就是心肺復甦術，若天天都CPR急救實在不妥，不過，在產房的C，還有個特殊意思，代表「C/S（c-section）」，就是剖腹產，值夜班若遇開剖腹產手術會很忙，所以要忌口。



▲西瓜也是禁忌之一。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 第七為「西瓜」，因為西瓜的西字，唸起來也就是C；第八為「可樂」，因為可樂的英文Coca Cola，就已經有3個C字了；第九為「多多」，喝了保證事情多多、生產多多；第十則為「豆花」，因為「花」字也就等於「發」，一發不可收拾，所以也是禁忌之一。

不過，她也分享除了禁忌食物，住院醫師值班時可以多吃「草莓」、「布丁」、「乖乖」和「麥茶」，因為草莓取「吵、沒」的諧音，值班時就「莓」有人「草」我；布丁則是「布」要再添「丁」了；吃乖乖和喝麥茶則能讓病人「乖乖」和「嘜吵」，不過，她在文末也幽默補充，「我想，在這生育率逐漸下降的時代，台灣新生兒人數一年比一年少，應該要把忌口的食物，每天供奉在各大婦產科院所得產房才是」。（編輯：郭佩蓉）