上背痛以為是肌肉拉傷！檢查結果出爐男子傻眼
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-20 10:30:39
一名40多歲的張先生，這半年多來總覺得上背部肩胛骨中間隱隱作痛，但是之前沒有外傷或運動傷害的病史，疼痛感也不會隨著背部伸展緩和或加重，因為工作忙碌，一直沒有就醫，直到後來公司安排了健康檢查，胃鏡報告才發現竟然是慢性胃炎。
書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，個案是發生了「胃的轉移痛」，由於胃的神經跟上背部神經有所重疊，雖然大部分胃病是以上腹痛為主，但有時胃的問題也會引起上背疼痛，甚至比上腹痛的症狀還要明顯。且醫師強調，這種胃的轉移痛，並不會有壓到背部某一點而特別痛，但有時會因為飲食，像是喝咖啡、喝酒的影響，變得更痛。如何分辨轉移痛與肌肉痠痛？康本初解釋，轉移痛在經過休息、服用止痛藥後通常沒明顯改善，同時會是悶痛且沒有特別壓了會痛的位置，如果是肌肉痠痛，在復健伸展、適度休息後會有改善，按壓疼痛位置時感覺疼痛加劇，放開後感到稍微緩解。
醫師提到，胃炎症狀常常不明顯，可能只有上腹不適、腹脹、噁心等感覺，也可能因爲幽門桿菌感染、不良的生活習慣等而患病。胃炎發生後，若還是持續接觸危險因子，如菸酒、高鹽、醃漬飲食等，就有可能發生胃癌，建議儘速接受藥物治療，並配合生活習慣、飲食習慣的調整。 另外，醫師也提到，其實不只胃會出現轉移痛，像是膽囊的轉移痛可能出現在右邊肩膀痛，胰臟的轉移痛也可能出現在上背痛等。醫師強調，任何內臟疾病都有可能發生轉移痛，而胰臟轉移痛在飲酒後也會加劇，膽囊則像是吃油膩的東西時，會變得更痛。提醒民眾有類似情形還是儘速就醫，接受腸胃科醫師專業的檢查。