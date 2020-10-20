▲ Lexus IS 首度亮相 2020 臺北時裝週

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全新 Is Sport Hybrid

作為 Lexus 之 Sport Hybrid 運動化代表車型，IS 成為首台透過 Shimoyama 測試賽道*所開發與調教車款。Lexus 原廠除對懸吊系統進行優化，更導入 Swing Valve 機械式可變阻尼（一般車型專屬）與 AVS 可變式阻尼（F Sport 專屬），亦重新編寫油電控制系統，同時搭配加大之胎圈組。





外型上，本次改款 IS 在全車多處外鈑件均經重新設計，導入 Lexus 新世代之家族語彙，全新 Spindle Grille 紡錘型水箱護罩與全新頭燈組，搭配貫穿式 LED L-Shaped 尾燈，讓車輛辨識度大幅提升。此外，全新 IS 搭載之鋁圈均較現行車款加大 1 吋。





*Shimoyama賽道係LEXUS日本原廠參考過去於全世界測試與車輛開發的經驗，並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於2019年所全新開發的測試中心，目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。



林宥嘉壓軸獻唱，搭配明星座駕 LC Convertible。

× 林宥嘉壓軸獻唱，搭配明星座駕 LC Convertible。

匯聚新銳資深設計力打造封街秀





集結所有臺灣頂尖時尚菁英的創造力，將六位臺灣新銳設計師品牌推向國際級舞台。本次大秀特別打造呼應【Re:PLAY】主題的琴鍵造型舞台，搭配絢麗奪目的燈光效果，信義區搖身一變成時尚伸展台，運用高規格專業燈音設計及巨型投影轉播，動員凱渥、伊林等全臺知名經紀公司超過百位名模齊聚支持。



臺北市政府文化局、Vogue、Lexus 聯手打造高規格封街時尚秀。

× 臺北市政府文化局、Vogue、Lexus 聯手打造高規格封街時尚秀。

臺北市長與眾星響應



臺北市長柯文哲及夫人陳佩琪親臨現場力挺臺灣設計師。此外，堪比三金等級的星光陣容也為當晚再添華麗色彩，由主持人黃子佼開場，徐若瑄及林依晨雙天后閃耀紅毯，超過二十位知名藝人：鳳小岳、楊謹華、蔡詩芸、王陽明、許光漢、張軒睿、曾之喬、鬼鬼、孟耿如、林予晞、炎亞綸、吳思賢、范少勳、章廣辰、林哲熹、高爾宣、鍾瑤、李函、姚愛甯、黃宣等，皆穿著《2020臺北時裝週》與臺灣知名插畫家 Cherng、掰掰啾啾、爽爽貓by SECOND、Zzifan_z、陳森田 Morita Chen 跨界設計的活動主題紀念 T-shirt，搭乘當晚的星光紅毯座車 Lexus 登場。



ESO 瘦子開場獻唱，為《2020臺北時裝週》壓軸時尚秀揭開序幕。

× ESO 瘦子開場獻唱，為《2020臺北時裝週》壓軸時尚秀揭開序幕。

Lexus x 設計師限定店

消費者還能在 Bellavita 寶麗廣場三樓的設計師限定店，選購服飾與配件。設計師限定店樓高 4 米、佔地百餘坪寬敞大器的挑高空間，結合各項生活風格選物，除了 WAT 聯名調酒，未來還有蜷尾家 Vogue 聯名冰淇淋、正面奶酥也都會陸續現身在店中與大家見面。為讓《2020臺北時裝週》更豐富，Lexus 更於快閃店全臺獨家展設，全球僅能在東京、杜拜、紐約 Lexus 品牌概念店-Intersect by Lexus 中，品味鑑賞的 Crafted For Lexus 精品，以及 Lexus LY650 快艇模型、Lexus F Sport Roadbike 等吸睛設計。除此之外，Lexus 也特別於 10 月 24 日（六）至 11 月 1 日（日）在 Bellavita 松仁東門側展出全新改款轎跑 IS。