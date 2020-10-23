成立瑞士國會友好聯誼會 藍營立委盼深化交流
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-23 15:12:15
立法院「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」今（23）日舉行成立大會，由國民黨不分區立委張育美擔任會長，期盼透過國會議員的交往與牽線，持續推動、深化台灣與瑞士的交流。
記者會一開始先播放祝賀影片，駐瑞士代表黃偉峰及多位瑞士國會友台小組成員以預錄影片祝賀「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」成立，張育美表示，讓人充分感受到「瑞士國會—台灣小組」的友誼與善意。張育美指出，台灣與瑞士雙方在經貿、觀光及文化等各領域上有值得交流的地方，因此希望藉由「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」的成立，透過國會議員的交往與牽線，持續推動、深化台灣與瑞士的交流。
張育美說，「瑞士國會-台灣小組」原本今年4月訪台，卻因為新冠疫情而延期，如果明年能夠訪台，聯誼會將全力協助接待瑞士國會議員訪團。相對而言，疫情在歐洲趨緩後，聯誼會也將組團訪問瑞士。張育美希望除深化台瑞國會交流外，並促進雙邊在經貿、觀光與文化上各項領域的交流，同時也希望外交部屆時能夠協助。 「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」共25名成員，全為國民黨力委，由立委林思銘、鄭正鈐及洪孟楷擔任副會長。