Energy簽到凌晨3點！柯佳嬿深夜等坤達回家 現身尋夫：簽完了嗎
最殺舞蹈男團Energy時隔22年復出，昨（5）日在信義區舉辦簽唱會，現場人山人海聚集超過5000名粉絲，幾乎塞滿香堤大道廣場，從白天簽到黑夜，最後簽到凌晨3點才結束，連坤達的老婆柯佳嬿都到IG上尋夫：「簽完了嗎？」粉絲笑喊「人家老婆在找了！」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy今年宣布回歸歌壇，推出全新專輯《Here I Am》，7月將在小巨蛋開唱，2場演唱會門票秒殺。昨日他們在信義區舉辦唯一一場簽唱會，超過5000名粉絲擠爆現場，再度驗證他們的高人氣。簽唱會1000張號碼牌一釋出就火速被拿光，Energy也承諾會將現場的粉絲全都簽完才離開。
有粉絲在Threads上透露，最後Energy簽到凌晨3點才結束，不過晚間11點左右，坤達的老婆柯佳嬿就在相信音樂的IG上尋夫：「簽完了嗎？」笑翻不少粉絲，「還沒還在簽辛苦他們了」、「可能要等到清晨才會回家」、「好狂，快12點了1000號還沒簽完」、「坤達哥今晚是回不了家啦。」
柯佳嬿也在IG上對於Energy重返歌壇的盛況，有感而發，「今天大家好像一起穿越到二十年前，屬於華語樂壇的那個年代。人生旅途裡，能以這樣的形式與自己的青春再相見，我覺得很美。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道