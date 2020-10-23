書寫嘉義 渡也、林央敏新書發表
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-23 16:50:00
嘉義巿政府文化局出版《桃城詩》、《走在諸羅文學河畔》兩本新書，分別由在地籍作家渡也、林央敏創作，10月23日於市立博物館舉行發表會，兩位文學作家亦到場分享創作心得與對嘉義的情感。
作家渡也（本名：陳啟佑）畢業於嘉義高工，彰化師大國文系教授退休。曾榮獲聯合報極短篇小說獎、中國時報敘事詩獎、中華日報文學獎敘事詩獎、中央日報百萬徵文新詩首獎等。渡也所書寫的《桃城詩》收錄67首詩，主題有嘉義地景、人物、店家/機關、事件等，有如走進桃城，以詩為旅，希望讀者按詩索驥，來一場桃城行旅﹔渡也說，詩的語言淺白近人，讓大部分讀者都能易懂；同時書中有許多店家、機關單位、人物等，希望藉此介紹、行銷。五年前出版的《諸羅記》也是寫嘉義，但是為日環食、光織影舞寫的詩來不及收錄，未來也會繼續寫嘉義。
作家林央敏曾為小學及大學老師、台語文推展協會會長，現任《台文戰線》文學雜誌社發行人。曾榮獲聯合報文學獎第一名、金曲獎最佳作詞人獎及詩獎、散文獎、小說獎、評論獎、文化獎等多項文學獎，是台灣民族文學代表性著名作家。
林央敏指出，「嘉義是我的母親，在地牛稠溪與八掌溪與我血脈相連」，他熱愛研讀嘉義歷史，《走在諸羅文學河畔》共收41篇散文，內容以嘉義景物為書寫題材，用有溫度的筆觸，打造深情厚義的諸羅城，獻給故鄉嘉義。這條河流不但伴隨林央敏成長，更記載著深厚的諸羅歷史與文學。卷一「根在諸羅」以家鄉為主題，抒發長久的鄉土情懷；卷二「人生有感」記錄生命中因人事景物而起的觀感；卷三「掌上小品」用平實樸素的語言，寫出日常生活點滴。