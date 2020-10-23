百年追尋　高市推那些年戶籍謄本告訴我們的故事

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副市長史哲表示，高雄人口統計資料顯示，高雄人有很多父祖輩來自高雄之外的縣市，高雄是座移民城市，為回溯百年來移民們努力的歷史，舉辦此次活動藉戶籍的溯源鼓勵市民了解自己家族的遷移史﹔1920年前並無高雄之名，在座許多人可能也跟我的祖先一樣，都還未來到高雄，在最近查詢才知道家族遷移過程，期許透過百年追尋，牽起家族情感，由阿公帶著孫子來溯源尋史，將是有趣的尋根過程，高雄邁向下個百年時，能知道自己從何而來，而我們又將往哪兒去，感謝內政部將龐大戶政檔案數位化，讓大家更便利查找自己家族的珍貴歷史。
內政部陳宗彥次長說，現今台灣重視資料精簡及個人資料保護，現今看日治戶籍謄本，反映時代的特色。日治時期戶籍謄本記載了種族、職業、民俗、習慣等以個人資訊，也因應公共衛生的需要，記載個人健康狀況，比如「種痘」。臺灣珍貴的戶政資料已全面數位化，民眾可以在戶籍地以外的縣市查找日治時期戶籍謄本，非常便利。史哲副市長別出心裁統整民政局、教育局系統，以小故事徵集鼓勵市民追尋歷史，讓這活動更具意義。
記者會也邀請到哈瑪星及左營百年家族後代，分享追尋家族歷史的感動﹔哈瑪星郭立初，其父親郭維鐘來自台南的鹽分地帶，家族後代及文史工作者因緣際會透過戶籍、家族相簿以及相關日記，一探日治時期的足跡與故事﹔左營區鄭正國，其曾祖父鄭新芬，日治時期左營曾任區長及庄長，1920年（大正9年），鄭新芬等向臺灣總督府提出申請設立舊城信用組合，正好也跟高雄百年的歷史軌跡交會重疊。
1905年，台灣實施史上第一次臨時戶口調查，從此台灣進入戶籍登記時代，1920年高雄州設立，同年台灣第一次與日本國土同步進行大規模的戶口調查，當時的普查完整地紀錄了高雄的市民群像。日誌時期戶口資訊非常豐富，除記載全戶、個人身分外，也記載是否纏足、傷殘、種痘或吸食鴉片、遷徙、除戶等異動。大高雄人口百年發展趨勢及統計資料，高雄多數人的父祖輩來自外縣市，顯示高雄是座移民城市，是個年輕活力的城市。
高雄一百系列活動「百年追尋」，即希望居住於這座城市中的人們，透過調閱百年前直系的家族謄本，重新看見自己先祖的樣貌，解讀身世以及家族歷史。文化局與民政局、戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系戶籍謄本，也與各級學校合作，透過課程及活動，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，從戶籍謄本註記發現自身家族故事與家族史演變，書寫個人家族故事。
民政局提醒，民眾至戶政事務所調閱戶籍謄本時，應攜帶個人身分證正本，也建議事先上「高雄市戶政資訊服務網」或下載手機APP「高雄市戶政線上e指通」點選「線上預約」，待戶所通知，節省現場等待的時間。
文化局呼籲，鼓勵民眾藉由戶籍謄本開啟家族話題共話當年，並書寫成家族小故事投稿至高雄市立歷史博物館「高雄小故事」，讓我們回望歷史，並迎接嶄新的未來。