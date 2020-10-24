制憲公投遭中選會駁回沒戲唱？制憲基金會：戲才剛要開始
制憲公投遭中選會駁回沒戲唱？制憲基金會：戲才剛要開始
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-24 14:52:26｜update2020-10-24 15:00:35
由獨派大老創立的台灣制憲基金會推動制定新憲工作，但是日前爆發員工跟蹤、騷擾民進黨發言人謝佩芬事件，由制憲基金會領銜提出，兩項制憲意向公投，日前也遭到中選會駁回，遭批戲唱不下去。
台灣人權促進會、公民憲政推動聯盟、台灣制憲基金會今（24日）共同舉辦「台灣新憲法的人權想像」論壇，邀請專家學者、社會運動者一同探討新憲法的人權想像。制憲基金會林宜正表示，當前人權議題並沒有被立院成立的修憲委員會所討論，所以透過一系列論壇討論制憲議題，將在全台舉辦12場論壇。針對中選會日前「駁回」制憲意向公投，林宜正認為「駁回」這個字眼太官僚，好像以上對下一樣，有媒體標題下「制憲公投沒戲唱」，林宜正不這樣認為，他強調「戲才要開始」。
制憲基金會表示，現在的憲法是70年前有2000多位「制憲代表」在南京制定中華民國憲法，1947年12月25日開始施行憲法，但是這部憲法是當時制憲代表對中華民國的未來想像，70多年過去了，當時設想的基本權利、政府結構與領土範圍，都與現在截然不同，因次需要制定符合台灣現狀的新憲法。政大法律系教授林佳和表示，中華民國憲法還停留在第一次大戰時的概念，認為只要保障基本權。過去儘管有憲法增修條文，但是仍是未兼及台灣特有之憲法、未足夠呼應台灣社會問題（如原住民）、特殊需求之規範框架，現在的憲法連中華人民共和國都無法溝通，長期處於人格、法治分裂的台灣社會都要正視這些問題。