捐贈雲端發票 就可以Air Pods耳機、清淨機等大獎
捐贈雲端發票 就可以Air Pods耳機、清淨機等大獎
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-25 21:00:00
嘉義縣政府財政稅務局今(25)日下午在表演藝術中心舉辦「在嘉歌舞~與稅同歡」租稅、廉政及菸品宣導活動，為加強推廣雲端發票，並配合舉辦「校園雲端e起來 樂透好禮抽不完」活動，只要在11月底前依指定方式捐贈1~2張雲端發票，就可以參加抽Air Pods、Switch Lite主機等大獎。
縣府每年都會舉辦各類型的租稅活動及比賽，不論是走入校園、透過網路有獎徵答、歡樂夏令營、園遊會或是結合兒童劇團等，透過寓教於樂，培養民眾租稅觀念，今年財稅局特別將宣導結合園遊會及兒童劇演出，現場有打跑逃漏稅、稅務紅不讓、稅務知識家、稅務九宮格、手機條碼超人、稅務知識轉轉樂等闖關活動。財稅局為推廣雲端發票，活動現場除有專人輔導民眾申辦下載，或有消費使用統一發票兌獎APP者外，同時配合舉辦「校園雲端e起來 樂透好禮抽不完」活動。財稅局表示，只要在11月底前依指定方式捐贈1~2張雲端發票，就可以參加抽Air Pods、Switch Lite主機、Honeywell空氣清淨機等大獎。
嘉義縣長翁章梁感謝財稅局的用心，將稅務融入戲劇，讓稅務觀念從小扎根，翁章梁指出，租稅是民眾應盡義務，國家重大建設都必須靠稅收支持，善盡繳稅義務，才能支撐國家重大建設與政策。財稅局呼籲民眾，11月地價稅開徵，就可以透過多元繳稅方式繳納，如果民眾想至超商繳納，應納稅額提升到3萬元以下，如果透過特定行動支付APP繳稅，還可參加抽獎活動。