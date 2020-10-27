中華汽車倡導永續理念，揪企業救海洋

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中華汽車倡導永續理念，揪企業救海洋

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calendar_today2020-10-27 00:55:01

中華汽車倡導永續理念，揪企業救海洋
▲ 中華汽車倡導永續理念，揪企業救海洋
2020 年中華汽車協力會發起「環境永續講座及淨灘活動」，於 7/29 桃園觀音、8/13 台南安平、9/24 台中大甲海域舉辦北中南三場環境環保講座及淨灘活動，三場活動共有 39 家廠商、126 位協力會夥伴共同參與活動，清理出大量海洋廢棄物。
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中華汽車環境永續淨灘活動偕同協力廠於台中松柏漁港淨灘。
中華汽車環境永續淨灘活動偕同協力廠於台中松柏漁港淨灘。
中華汽車擴大當地採購量並攜手協力廠共同節能減碳
協助協力廠導入「智慧化節能」及「智慧化物流」，年減3,723噸碳排放量

後疫情時代，企業推動 CSR 更要關注 ESG（環境永續、社會參與、公司治理），中華汽車期望以生態圈共好之方式，帶動汽車產業鏈發展，近年來為提升台灣當地供應商的生產稼動及獲利，積極推動零件國產化活動，在與協力廠共同努力之下，中華汽車於台灣當地採購比例達 70%，採購金額達 126.4 億元。此外，在環境永續之推動上，除要求協力廠取得 ISO14001 環境管理系統外，並鼓勵取得 ISO50001 能源管理系統及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，更不忘將自身之節能經驗分享至協力廠，並協助和勝、中華台亞、建大、穎明、江申、合信等公司導入「智慧化節能」及「智慧化物流」等系統，透過節能設備的改善，每年減碳量達 3,723 噸。

中華汽車分享自身節能經驗，協助協力廠導入節能設備。
中華汽車分享自身節能經驗，協助協力廠導入節能設備。
中華汽車協力會攜手協力廠共同節能減碳。
中華汽車協力會攜手協力廠共同節能減碳。
企業共同投入候鳥車輛維修巡迴服務

解決 83% 的部落車主從未回原廠維修之現況

不僅節能，更要一起做好事，2020 年藉由中華汽車的串聯，有更多廠商投入「候鳥車輛維修巡迴服務」，公益場活動在匯豐汽車及中華汽車協力會的支持響應下，集結台灣普利司通、湯淺電池、行快雨刷、台灣中油、橙的電子、實用企業、台灣火星塞等 7 家協力廠一同投入，免費提供零件物料及專業技師回饋偏鄉，透過「候鳥行動維修站」的巡迴服務，2020 年共維修逾百台的偏鄉車輛，不僅大幅節省偏鄉車主交通時間與油資花費，更有效解決 83% 的部落車主從未回原廠維修的現況，為守護偏鄉交通安全盡一份心力。
候鳥車輛維修巡迴服務，中華協力廠支持響應，提供偏鄉車主完善的維修服務。
候鳥車輛維修巡迴服務，中華協力廠支持響應，提供偏鄉車主完善的維修服務。
中華汽車與協力廠共同清理海洋廢棄物。
中華汽車與協力廠共同清理海洋廢棄物。
中華汽車舉辦環境生態講座，教導協力廠海洋廢棄物分類與回收。
中華汽車舉辦環境生態講座，教導協力廠海洋廢棄物分類與回收。
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